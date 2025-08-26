超像可動シリーズに「北斗の拳」の「ジュウザ」がついに登場！

超像可動「ジュウザ」

原哲夫先生の徹底した造形・彩色の監修による造形美

豊富なオプションパーツが付属

メディコス・エンタテインメントは2026年5月（予定）に、「超像可動」シリーズの新商品として、「超像可動『ジュウザ』」を発売する。価格は1万120円で、同社の公式オンラインショップ「MEDICOS ONLINE SHOP」などで10月29日21時まで予約を受け付けている。「ジュウザ」は、大人気漫画作品「北斗の拳」（武論尊氏・原作、原哲夫氏・漫画）に登場するキャラクターで、南斗五車星の1人であり「雲のジュウザ」の異名を持つ。今回、発売される「超像可動『ジュウザ』」は、原哲夫氏による徹底した造形・彩色の監修で究極の造形美を実現するとともに、豊富な可動域で劇中の豪快な技の数々を再現できる。オプションパーツとしては、ジュウザの印象的な登場シーンを再現可能なパーツや骨付き肉を用意しており、撃壁背水掌をイメージした手、無頼漢として生を送っていたシーンを再現できるボトルを持つ手といった、多種多様なハンドパーツも付属する。原型制作は佐藤竜太氏が担当し、全高は約180mm。