マウスがいらない！ ナカバヤシからトラックボール内蔵の無線キーボード登場

ナカバヤシは12月中旬、1台あればWindows PCの操作ができるキーボード「無線トラックボールキーボード」（FKB-R252）を発売する。カラーはブラックとシルバーの2色展開。希望小売価格は1万5686円。
操作タイプは一般的なキーボード操作と同じデスクスタイル、本体をつかんでトラックボールとマウスボタンを操作するグリップスタイルの二通り。手持ちで使用できる程度のサイズとなっている。
トラックボールは4段階の速度調整機能を搭載。細かなクリック操作が必要なプレゼンテーションの場面や、フルHDモニターから高解像度4KモニターでのPC操作など幅広い環境で使用できる。
サイズは幅303×奥行180×高さ34mmで、重さは約363g。キー数は日本語80キー。2.4GHzレシーバーによる無線接続に対応し、電源は単3アルカリ乾電池2本。連続動作時間は約250時間となっている。
速度調整でさまざまなサイズに対応 スクロールホイールも搭載新製品は19mmの光学式トラックボールを内蔵し、マウスがなくてもカーソル操作が可能なキーボード。Web閲覧時に便利なスクロールホイールも搭載している。MCOブランドで好評だった前機種（TK-24G05）よりも高性能なICを搭載し、さらに快適なトラックボール操作が可能になっている。
操作タイプは一般的なキーボード操作と同じデスクスタイル、本体をつかんでトラックボールとマウスボタンを操作するグリップスタイルの二通り。手持ちで使用できる程度のサイズとなっている。
トラックボールは4段階の速度調整機能を搭載。細かなクリック操作が必要なプレゼンテーションの場面や、フルHDモニターから高解像度4KモニターでのPC操作など幅広い環境で使用できる。
サイズは幅303×奥行180×高さ34mmで、重さは約363g。キー数は日本語80キー。2.4GHzレシーバーによる無線接続に対応し、電源は単3アルカリ乾電池2本。連続動作時間は約250時間となっている。
注目の記事
- Logicool Gのゲーミングデバイスは普段使いでも快適 「勝利」も「仕事」も思い通り PRO X SUPERLIGHT 2cとG515 RAPID TKLを1カ月使ってみた
- ソーラー充電で最大4カ月は充電要らず 半永久的に使えるロジクールのワイヤレスキーボード「K980」 カスタマイズキーで作業効率もアップ
- スケルトン仕様がどことなく懐かしい Razerのゲーミングデバイス「Phantom White Collection」
- ワンボタンでも8つの操作を登録可能 PC・スマホで使えるボタン サンワサプライから登場 足で踏んでも押せる
- レノボからポータブルゲーミングPC 最新2モデル アンダー10万円の「Legion Go S」なら気軽にPCゲームを楽しめそう