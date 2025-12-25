マウスがいらない！ ナカバヤシからトラックボール内蔵の無線キーボード登場

トラックボール内蔵の無線キーボード

速度調整でさまざまなサイズに対応 スクロールホイールも搭載

無線トラックボールキーボード

トラックボールにスクロールホイール マウス操作が不要

デスクスタイルとグリップスタイルの使い方

4段階の速度調整機能が使える

ナカバヤシは12月中旬、1台あればWindows PCの操作ができるキーボード「無線トラックボールキーボード」（FKB-R252）を発売する。カラーはブラックとシルバーの2色展開。希望小売価格は1万5686円。新製品は19mmの光学式トラックボールを内蔵し、マウスがなくてもカーソル操作が可能なキーボード。Web閲覧時に便利なスクロールホイールも搭載している。MCOブランドで好評だった前機種（TK-24G05）よりも高性能なICを搭載し、さらに快適なトラックボール操作が可能になっている。操作タイプは一般的なキーボード操作と同じデスクスタイル、本体をつかんでトラックボールとマウスボタンを操作するグリップスタイルの二通り。手持ちで使用できる程度のサイズとなっている。トラックボールは4段階の速度調整機能を搭載。細かなクリック操作が必要なプレゼンテーションの場面や、フルHDモニターから高解像度4KモニターでのPC操作など幅広い環境で使用できる。サイズは幅303×奥行180×高さ34mmで、重さは約363g。キー数は日本語80キー。2.4GHzレシーバーによる無線接続に対応し、電源は単3アルカリ乾電池2本。連続動作時間は約250時間となっている。