ソーラー充電で最大4カ月は充電要らず 半永久的に使えるロジクールのワイヤレスキーボード「K980」 カスタマイズキーで作業効率もアップ

半永久的に使える？

ロジクールのフルサイズワイヤレスキーボード

ソーラー充電で長期間使える 同時接続もできて便利なAI起動キーなども搭載

Signature Slim Solar＋ K980

ショートカットキーやカスタマイズ可能なキーも備える

ロジクールは11月27日、半永久的に使い続けられるフルサイズワイヤレスキーボード「Signature Slim Solar＋ K980 ソーラー充電 キーボード」（K980）を発売する。カラーはグラファイト1色のみで、ロジクールオンラインストア価格は1万6390円。K980は、独自開発のソーラー充電技術「LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボード。キーボード上部の吸光パネル（ソーラーストリップ）で、200ルクス以上の太陽光や室内照明などの光を吸収。効率的に電力に変換することで、充電や電池交換を必要とせず常に安定した電力が供給可能となる。満充電の場合は、光が届かない環境でも最大4カ月の動作が可能で、さらに最長10年持続するバッテリーを搭載することで、長期間の使用が可能となっている。テンキーを搭載した日本語配列のフルサイズモデルで、大きさは幅430.8×奥行142.9×高さ20.2mm。重さは約700g。薄型でスタイリッシュなデザイン、ノートPCのキーボードと同様に軽い力で静かに打鍵できる、パンタグラフ方式を採用するため、ワークスペースなどでの使用に適している。無線方式はBluetoothを採用。キーボード上部にあるEasy Switchボタンを長押しするだけの簡単操作で接続が完了する。最大3台のデバイスに同時接続でき、さらに別売りの「Logi Bolt USBレシーバー」を使用すれば、レシーバー一つにつき最大6台の同時接続も可能だ。スクリーンショットキー、音楽の再生、ミュート／ミュート解除、音量コントロールなど、あらゆるシーンで使いやすいショートカットキーを搭載するほか、カスタマイズ可能なAI起動キーなども備える。ロジクール製品専用アプリ「Logi Options＋」を使うと、ChatGPTなどのAIにワンタッチでアクセスできるAI起動キーをはじめ、最大23個のショートカットをカスタマイズ可能だ。マクロ登録機能「Smart Actions」も合わせれば、さらに作業効率を高めることができる。このほか、再生プラスチックを73％使用する、一部に低炭素アルミニウムを採用するなど、環境に配慮した設計となっている。