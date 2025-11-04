置くだけで3台同時充電！Qi2対応「3-in-1チャージャー」がJAPANNEXTから

JN-CG-15SQ3N1

毎日の充電習慣をスマートに

JAPANNEXTは10月31日に、スマートフォン・AirPods・Apple Watchの3台を同時充電できる3-in-1チャージャー「JN-CG-15SQ3N1」を、公式オンラインショップ、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて発売した。公式オンラインショップでの価格は9980円。「JN-CG-15SQ3N1」は、スマートフォン・AirPods・Apple Watchを置くだけで充電可能な3-in-1チャージャーで、毎日の充電習慣をスマートにアップデートしてくれる。スマートフォンは最大15W、AirPodsとApple Watchはそれぞれ2.5Wで充電でき、計20Wのワイヤレス充電を実現する。なお、使用にあたってはQC3.0またはUSB PDに対応し、出力30W以上のUSB充電器が別途必要となる。スマートフォン充電部分は、Qi2規格に対応する。スマートフォンをマグネットで固定するため、ズレや発熱を抑えられ、より効率的かつ安定したワイヤレス充電を可能にした。さらに、本体上部がワンタッチで回転して、マグネットで固定されたスマートフォンを横置きから縦置きに切り替えられる「スマートローテーション」機能を搭載する。そのほか、持ち運びやすく省スペースで、マグネット非対応のスマートフォンでも置くだけで充電できる「コンパクトスタイル」、マグネット対応スマートフォンを自分の方へ最適なアングルで向けられる「ディスプレースタイル」、スマートフォン・AirPods・Apple Watchすべてを同時に充電可能な「フルアクティブスタイル」を切り替えて使える。