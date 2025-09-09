iPhoneの充電が快適に！ UGREENのQi2対応「MagFlowシリーズ」

「Qi2 25W」規格に対応したワイヤレス充電シリーズの

新製品3機種が登場

5％になる特典も

UGREEN MagFlow

マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W

UGREEN MagFlow 3-in-1

マグネット式 ワイヤレス充電器 25W

UGREEN MagFlow 2-in-1

マグネット式ワイヤレス充電器 25W

「最新iPhone ＆ MagFlow 新商品 抽選キャンペーン」も開催中

ユーグリーン・ジャパン（UGREEN）は、最新の「Qi2 25W」規格に対応した次世代ワイヤレス充電シリーズの新製品として、「UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」「UGREEN MagFlow 3-in-1 マグネット式 ワイヤレス充電器 25W」「UGREEN MagFlow 2-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W」の3機種を、公式オンラインショップ、Amazon.co.jp、楽天市場、ヨドバシカメラ、ビックカメラで9月5日に発売した。今回発売された3機種はいずれも「Qi2 25W」規格に対応し、「iPhone 16」シリーズ（iOS 26以降）の急速充電に対応し、より快適で効率的な充電を実現する。「UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」は、ストラップ兼用となるUSB-Cケーブルを搭載しiPhone本体の2時間でのフル充電が可能で、SmartCharge技術とThermalGuardを組み合わせることで、安全で同時充電時の効率的配分を実現した。コンパクトサイズながらバッテリ容量は1万mAhで、最大3台までの機器を同時に充電できる。価格は9580円。「UGREEN MagFlow 3-in-1 マグネット式 ワイヤレス充電器 25W」は、iPhone（25W）、AirPods（5W）、Apple Watch（5W）の同時ワイヤレス充電が可能で、0～70°の角度調整に対応しているので、動画視聴や通話に適している。また、16個のN48H磁石によってiPhone本体を強力に保持し、耐久性に優れた難燃性PC素材と転倒を防ぐ加重ベースを採用する。価格は1万3990円。「UGREEN MagFlow 2-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W」は、「iPhone 16」シリーズ（iOS 26以降）の急速充電だけでなく、従来の15W/7.5Wモデルとの下位互換性も備えている。iPhoneとAirPodsの同時ワイヤレス充電に対応するほか、本体のUSB Type-CポートでApple Watchも充電できる。本体には、360°回転および70°の角度調整が可能なスタンドを搭載し、キューブ型に折りたためるので持ち運びしやすい。さらに、ThermalGuardによる温度制御と8重保護による安全設計を採用しているため、安心して使える。価格は6990円。なお、Amazon.co.jpでは9月19日まで有効な、これら3機種を25％オフで購入できるクーポンを配布している。さらに、公式サイトでは9月30日まで、「最新iPhone ＆ MagFlow 新商品 抽選キャンペーン」を開催しており、期間中は指定されたタスクの達成に応じてポイントが蓄積され、豪華賞品の当選確率が向上する。また、公式サイトの購読で5％オフになる特典も用意している。