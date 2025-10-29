エレコム、日本メーカー初！マグネットでスマホを固定して高速充電できる「Qi2 25W規格」の「卓上ワイヤレス充電器」

Qi2 25W対応で高速充電を実現したワイヤレス充電器2機種が登場

スマホが鳴っても振動で充電部分がずれたり外れたりしない

エレコムは11月上旬に、スマートフォンをマグネットで固定してワイヤレスでの高速充電を可能にする、Qi2 25W規格に対応する卓上ワイヤレス充電器「W-MA11」シリーズ、および「W-MA12」シリーズを発売する。どちらもカラーはブラック、シルバーの2色で、価格はオープン。「W-MA11」シリーズ、「W-MA12」シリーズともに、本体のマグネットによってスマートフォンの背面にぴったりとくっつくため、スマートフォンを操作しつつ快適に充電できる。しっかりとくっつくので、電話の着信でスマートフォンが鳴ったり、振動したりしても充電部分がずれたり外れたりすることなく、安定した充電が可能になっている。WPC（ワイヤレスパワーコンソーシアム）が策定した、ワイヤレス給電の国際標準規格であるQi2 25Wの正規認証を受けており、従来のQi規格（出力5W）と比較して、約5倍の高出力を実現した。25Wでワイヤレス充電を行うにはUSB Power Delivery（USB PD） 45W以上、15Wでワイヤレス充電を行うにはUSB PD 15W以上に対応したUSB充電器を別途用意する必要がある。実勢価格は、「W-MA11」シリーズが6280円前後、「W-MA12」シリーズが5779円前後の見込み。公式オンラインショップ「エレコムダイレクト」（本店）では、発売を記念した20％オフクーポンを配布している。クーポン適用後の価格は、「W-MA11」シリーズが5024円、「W-MA12」シリーズが4623円。