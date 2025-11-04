バウヒュッテの「ゲーミング着る毛布」最新モデル 伸縮性が約1.5倍以上でさらに動きやすく

「ゲーミング着る毛布」に最新モデル

大きな動きをしても自由な着心地！室温に合わせて調整できる可変ミトンも搭載

ダメ着ストレッチ HFD-HS26

大きな動きでも生地が突っ張らない

可変ミトン

ビーズが展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte」は10月、人気シリーズ「ゲーミング着る毛布」から、温かさに加えて機動力を高めた「超伸びる」ルームウェア「ダメ着ストレッチ HFD-HS26」を発売した。カラーはブラックのみで、サイズはフリーサイズ。参考価格は1万800円。ゲーミング着る毛布「ダメ着」シリーズは、ゲーマーの全身をぬくもりで包み込む、人型着る毛布。新作「ダメ着 ストレッチ」は、従来の保温性を受け継ぎつつ「だらけやすさ・動きやすさ」を追求した全身フルカバーウェアとなっている。首元や足首には密閉性能のあるリブ生地を使用し、冷気をシャットアウト。全身には伸縮性のある素材を使用しているため、大胆な寝相・寝返りなどの大きな動きをしても、服の突っ張りが気にならない自由な着心地を実現した。伸縮性は同社製品比で約1.5倍以上。さらに、運動量の多い肩周りや股には十分なゆとりを確保するなど、動きやすさを重視した設計となっている。指先の露出度を調整できる4段階の「可変ミトン」も搭載する。スマホ操作に用いる親指のみ露出する「スマホモード」、キーボード／マウス操作時はミトンを手の甲に固定して冷気から守る「ガントレットモード」など、使用するデバイスや室温に合わせて、切り替えられる。このほか、手首のしぼりが片手でも留めやすい面ファスナー式のアジャスターとなっており、携帯ゲーム機がすっぽり入る20×20cmの大型ポケットを備える。上下から開閉できるダブルファスナー仕様で、下から開けて足を抜き出すだけで、着たままトイレにも行ける。