豊富なカスタマイズ性 PS5公式ライセンス取得 Razerのコントローラー「Raiju V3 Pro」

RazerからPS5公式ライセンス取得の

コントローラー登場へ

PS5向けのハイエンドモデル バックボタンや取り換え可能な非接触式スティックなど耐久性と低遅延を追求

本体裏にはバックボタンなど搭載

スティックは長さの異なるキャップをジャンルに応じて選べる

メカタクタイルのPBTアクションボタンなど採用

アプリを使えば、各種設定を調整可能

便利なキャリーケースが付属

Razerは10月24日、PlayStation 5公式ライセンスを取得した次世代ワイヤレスeスポーツコントローラー「Razer Raiju V3 Pro」を発表した。価格は3万2980円で公式サイトでは予約を受付中。新製品は、PlayStation 5向けに設計されたハイエンドのゲームパッド。対称型TMR（Tension Magnetic Resistance）サムスティック、Razer Pro HyperTriggers、取り外し可能なマウスクリック型バックボタン四つなど、競技シーンでも効果を発揮する設計を盛り込んでいる。取り外し可能なマウスクリック型バックボタン四つと二つのクローグリップバンパーは、配置や割り当てを自由に調整でき、Razer最高峰ゲーミングマウスと同等の超高応答スイッチを採用。どんな場面でも瞬時の操作を可能とするスペックを備える。対称型TMRサムスティックは、安定したテンションと優れたアンチドリフト性能を実現し、交換可能なキャップも付属。Razer Pro HyperTriggersは、高速連射のマウスクリック操作とフルアナログ制御を切り替え可能。専用アプリ「Synapse 4」を使えば、トリガーの作動ポイントの調整など、カスタマイズが可能だ。フェイスボタンとフローティングDパッドは、耐久性と触感に優れた高品質ダブルショットPBT素材を採用。マイクロスイッチのスピードとラバーメンブレンのクッション性を組み合わせることで、押し心地がよく、激しい使用にも耐えられる。ワイヤレス接続でもRazer HyperSpeed Wirelessにより遅延が抑えられている。このほか、Razer Mobile AppやSynapse 4を使って、サムスティックの感度調整、ボタンのフルリマップなど操作設定を調整でき、最大四つのプロフィールを本体に保存できる。外出時に役立つプレミアムキャリーケースと取り外し可能な2m USB Type-Cケーブルが付属する。