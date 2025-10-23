PCまるまる初音ミク仕様に マザーボードからPCケース、ゲーミングモニターまでASUS ROGの初音ミクコラボコレクション

ASUS JAPANは11月7日に、ゲーミングブランド「Republic of Gamers」から、ボーカロイド初音ミクとコラボレーションした特別なゲーミングコレクション、「ROG×初音ミク」エディションを発売する。
「ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 HATSUNE MIKU EDITION」は、初音ミクのシグネチャーカラーのブルーグリーンとピンクをあしらったマザーボード。ヒートシンクには初音ミク限定デザイン、背面にも特別なグラフィックを施している。Aura Sync対応で、他のROG対応パーツとライティングを同期できる。AMD AM5ソケットを搭載し、AMD Ryzen 9000／8000／7000シリーズデスクトッププロセッサーとX870Eチップセットに対応する。
「ROG RYUO IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition」は、ブルーグリーンを基調に、6.67インチの可動式AMOLEDディスプレーを搭載し、3D効果のあるビデオやカスタマイズしたシステム情報を表示可能なAIOクーラー。高性能ポンプと静音性に優れたARGBファンを搭載し、高い冷却性能を実現する。
「ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC HATSUNE MIKU EDITION」は、ファンカバーやサイドにはミクの象徴的なカラーテーマを、バックプレートにはアニメアートを大胆にデザインした特別仕様のグラフィックカード。クアッドファン設計でエアフローと静圧を20％向上し、特許取得のベイパーチャンバー＆ミルドヒートスプレッダーがGPUの温度を低減。50A MOSFETにより高い性能と安定性を実現し、優れたオーバークロック性能も発揮する。
「ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition」は、フロントのアルミダイヤモンドグリルに、初音ミクの全身イラストとサイバーグラフィックを大胆に配置したPCケース。ブルーグリーン＆ピンクの配色に対し、ブラックの筐体カラーを採用し、コントラストを際立たせた。ROGロゴや「01」ID、オーディオ波形モチーフも随所に施されている。EATXマザーボード、最大450mmグラフィックスカード対応。グラフィックスカードスロットクランプ、着脱式PSUブラケットなどを備える。
「ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition」は、27インチの1440p（解像度2560×1440）ゲーミングモニター。ROGロゴ、ミクの「01」アイコン、サイバーパンクなグラフィックを融合した洗練されたコラボデザインとなっている。ブラックフレーム＆ROGディテールに、鮮やかなティールブルー仕上げのスタンドが組み合わされている。Fast IPSパネルを採用し、リフレッシュレートは最大260Hz。応答速度は0.3msで、DCI-P3 95％、VESA DisplayHDR 400に対応する。
「ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition」は、ブルーグリーンとピンクのアクセントを施したフルアルミ筐体を採用した電源ユニット。EQ波形グラフィック、ベクターアートで表現されたROGのロゴと「01」IDなどをあしらっている。着脱可能なマグネット式OLEDディスプレーでリアルタイム消費電力表示も可能だ。
「ROG Strix Arion Hatsune Miku Edition」は、ブルーグリーン、ホワイト、ピンクのカラーでミクのデジタルな個性とROGのゲーム性を表現したSSDケース。片面には回路モチーフや「01」ID、波形バー、もう一方にはミクのシルエットラインアートをデザイン。ROG＆初音ミク両ブランドのロゴ入りストラップとクロームRフック付きも設けた。2230／2242／2260／2280 M.2 PCIe NVMe SSDに対応し、工具不要で取り付け可能。アルミ合金筐体＆サーマルパッドで高い放熱性を発揮する。
アパレル製品では「ROG T-SHIRT I HATSUNE MIKU EDITION」「ROG T-SHIRT II HATSUNE MIKU EDITION」の二種類のTシャツをラインアップ（Amazon限定発売）。TシャツIはROG×ミクのデジタルモチーフとアイコニックなカラーパレット、TシャツIIは未来的かつ遊び心あるグラフィックをそれぞれフロントにプリント。反射素材のアクセントで照明によって表情が変化するギミックも施されている
なお、「ROG×初音ミク」エディション発売にあわせて「TUF Gaming×初音ミク」のマウス、マウスパッド、キーボード、ヘッドセットも再販予定。これらも組み合わせれば、PCだけでなくゲーミングデバイスも初音ミク仕様に揃えられる。
