デザインの隅々に初音ミク 数量限定のオーディオテクニカ×初音ミクコラボヘッドセット

オーテク × 初音ミク コラボ第二弾

コラボモデル第二弾 随所に初音ミクを感じさせる限定ヘッドセット

ATH-M50xSTS-USB MIKU

初音ミクのヘアアクセサリーをイメージしたヘッドバンド

通気性・快適性重視、

音質・遮音性重視の二つのイヤーパッドを用意

随所にミクモチーフのグラフィック

メインビジュアル

パッケージ

オーディオテクニカは8月22日、「初音ミク」コラボレーションモデルのUSBストリーミングヘッドセット「ATH-M50xSTS-USB MIKU」を公式オンラインストアで発売した。数量限定の販売で、価格は3万9000円。新製品は、一昨年発売したUSBコンデンサーマイクロホン「AT2020USB-X MIKU」に続く、初音ミクコラボレーションモデル第二弾。ベースとなった「ATH-M50xSTS-USB」はストリーマーやコンテンツクリエイター向けに設計されたモデル。全世界累計販売数250万本超のヘッドホン「ATH-M50x」と明瞭度の高いAT20シリーズのマイクロホン技術を組み合わせており、幅広い周波数帯域でクリアな音質と、深みのある正確な低音域を実現している。また、マイクも情報量・解像度に優れるスタジオ品質のカーディオイドコンデンサー型マイクを採用する。こうした特徴はそのままに、新製品には、コラボレーションモデル専用デザインを取り入れた。ヘッドバンドには、初音ミクのヘアアクセサリーをイメージしたライン、ハウジングのリング・スライダーにはミクグリーンのメタリックパーツ、随所に見られるミクモチーフのグラフィックなど、細部まで初音ミクを象徴するアクセントを盛り込んだ。メインビジュアルは人気イラストレーターLAMさんが描き下ろしたもの。パッケージにもLAMさんの描き下ろしイラストをあしらい、デザインの隅々にまで初音ミクの世界を感じられるコラボアイテムとなっている。