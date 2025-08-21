アイ・オー・データ機器で初の「有機ELゲーミングモニター」を発売

LCD-GDQ271UEL

アイ・オー・データ機器は8月20日に、ゲーミングディスプレー「GigaCrysta」の新機種として、同社初となる有機EL（QD-OLED）採用の280Hz＆WQHD対応27インチモデル「LCD-GDQ271UEL」を発表した。8月下旬の出荷を予定している。価格はオープンで、公式オンラインショップ「ioPLAZA」での価格は9万8780円。「LCD-GDQ271UEL」は、「GigaCrysta」の10周年記念モデル第4弾として登場する、同社初の有機EL（QD-OLED）採用ゲーミングディスプレー。Quantum Dot技術を採用したQD-OLEDパネルを採用している。液晶パネルと比較してコントラストが非常に高い、有機ELパネルの特長によって、15万：1という非常に高いコントラストで映像を映し出し、より没入感のある映像体験を実現した。あわせて、自発光方式で画素を制御する有機ELパネルの特性を活かして、0.03ms（GTG）の超高速応答を可能にし、動きの激しいFPSゲームやレースゲームで高いパフォーマンスを発揮する。瞬間の判断が勝敗を分けるタイトルでも圧倒的な視認性の高さを実現し、モーションブラー（映像のブレ）の評価基準であるClearMR 15000認証を取得している。さらに、Quantum Dot技術を採用することで、DCI-P3のカバー率99％という広色域を実現し、リアルな再現表示ができる。そのほか、有機ELパネルで気になる「焼き付き（輝度低下）防止技術」を各種搭載するとともに、3年間の焼き付き保証が付属している。また、メンテナンス通知の表示位置や通知方法に細やかな工夫を施しているほか、画素がRGB（赤緑青）とW（白）の画素を使用しない方式（QD-OLED）によって、W（白）の画素を使用したWOLEDパネルと比較して文字のにじみが軽減され、より明瞭な表示を可能にした。本体は、最薄部が3.9mmと超薄型設計でスタイリッシュな外観となり、スリムな台座は机のレイアウトを邪魔しない。27インチワイドのQD-OLEDパネル（解像度2560×1440）を搭載し、映像入力はHDMI（HDCP 2.3対応）×2基、DisplayPort（HDCP 2.2対応）×1基を備える。さらに、5W×2基のスピーカー、ヘッドホン端子（直径3.5mmのステレオミニジャック）も用意している。