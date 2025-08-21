ノイキャンや低遅延モードなど多機能 スポーツ以外でも使いたいJVCケンウッドのイヤホン「HA-EC77T」

Victorブランドからワイヤレスイヤホンの新ラインアップ

ニーズに応えフィット感と防水性を向上 ノイキャンもついてスポーツに没頭できる

新製品のHA-EC77T

フレキシブルイヤーフック

ジョギングなど動きのあるシーンでも外れにくく、

スポーツに最適

装着イメージ

イヤーピースは4種類が付属

JVCケンウッドは8月下旬に、Victorブランドからスポーツワイヤレスイヤホン「HA-EC77T」を発売する。市場推定価格は9900円前後で、カラーはブラック、グリーン、パープルの3色展開。新製品は、2022年8月に発売した「HA-EC25T」に寄せられた声を基に装着性と安定性、防水性能を高め、ノイズキャンセリング機能を搭載したスポーツイヤホンとなっている。大きな特徴は、エラストマ素材により耳の形状に合わせて自在に形状を調節できる「フレキシブルイヤーフック」。これにより、長時間の装着でも耳が痛くなりにくい快適性と、外れにくく落ちにくい安定性を兼ね備えた装着感を実現している。ジョギングやフィットネスなど動きのあるシーンでも快適に使用できる。防水・防塵性能はIP57相当。先代の「HA-EC25T」（IPX5相当）からさらにさまざまな環境に対応できるようになっている。砂埃などにも強いため、野外のジョギングやランニングでも安心して使用できる。ドライバーは高磁力ネオジムマグネットを採用した高性能6mmドライバーを搭載。低音と高音のメリハリのあるサウンドを実現しており、FLAT・BASS・CLEARの3種類のサウンドモードも使用できる。なお、ノイズキャンセリング機能を使えば、騒音を軽減できるが、周囲の音が聞こえるようになる「外音取り込み機能」、リスニング中の音楽などの音量を下げる「タッチ＆トーク機能」も搭載する。切り替えは本体をタッチするだけなので簡単だ。重量は片耳で約6gで、先代から0.9gの軽量化を実現した。連続再生時間は本体のみで最大11時間、充電ケースのフル充電と合わせると最大で40時間となる。クイック充電機能を使えば、10分間の充電で最大80分の再生が可能だ。このほか、ワイヤレス接続方式はBluetooth5.4のPower Class 1をサポートし、ゲームや動画の音のズレを抑える低遅延モード、テレワークなどでも快適に通話できるマイクミュート機能などを搭載する。イヤーピースはXS～Lの4種類が付属する。