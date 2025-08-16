国内発ゲーミングデバイスの「AndGAMER」 東京・渋谷に見て、触って、試せる直営店をオープン

AndGAMER 見て、触って、試せる直営店がオープン

デバイスに触れながら選べるのが魅力

AIM1エリア

プロチームやクリエイターとコラボした

「コラボ製品」が並ぶエリア

スタッフがデバイス選びをサポート

今後はイベントも企画予定

AndGAMER Store 店舗外観

国内発のゲーミングデバイスグループAndGAMERは8月23日に初の直営店「AndGAMER Store」を東京都渋谷区に出店する。同社はこれまでオンラインを中心に、製品を展開してきたが、直営店舗では、全ブランドの製品を実際に試してから購入できる。展開ブランド「Void Gaming」「AIM1」「VIZARD CLUB」を実際にゲームプレイで試しながら、フィット感や操作性を確かめることが可能だ。フロアは、各ブランドの3フロアと、コラボ製品のエリアも用意。Void Gamingエリアでは、カスタムコントローラーなど、AIM1エリアでは、FPS向けのマウス、マウスパッド、キーボードなどを展示する。また、製品を熟知した当社スタッフが直接応対。プレイ時の悩みや相談などをヒアリングしながら、ユーザーのゲーミングデバイス選びをサポートする。「ゲーマーコミュニティの新拠点」の要素も持たせる。ゲーマー同士が自然と交流できるコミュニティスペースを目指していく方針で、今後は、インフルエンサーやプロ選手を招いたイベントなども企画予定だ。「AndGAMER Store」の住所は「東京都渋谷区神泉町8-1 フォーラム渋谷神泉 1F」で、京王井の頭線「神泉駅」徒歩4分、JR「渋谷駅」徒歩8分の位置。営業時間は平日11～19時（土曜・日曜は不定期）。