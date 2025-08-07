首にかけるだけで「ながらコリ治療」 パナソニックの高周波治療器

パナソニックは、高周波治療器「コリコラン」シリーズで新たに首にかけるタイプの「コリコランループ」（EW-RA520）を9月中旬に発売する。カラーはブラック、グレージュの二色展開で、公式オンラインストアでの価格は2万7720円。
コリコランループは、首を支える筋肉（頭・頸板状筋、肩甲挙筋、僧帽筋）の周りに高周波デバイスを4個配置。血行を促進し、コリを改善する。
首もとへのフィット感を高める「ねじれフィット形状」に加え、U字マグネット構造により、重心が安定し回転ズレがおきにくい設計を実現している。
さらに、マグネット部を持ち引っ張って外す仕様のため落下の心配がなく、デイリーファッションになじむシンプルデザインも相まって、場所を選ばずさまざまなシーンで「ながらコリ治療」を行うことができる。
なお、本体はシリコンゴム素材で、汗や汚れをさっとふき取れるため、メンテナンスも容易だ。
充電はUSB Type-Cケーブルで行う。7時間の充電で約17時間の連続動作が可能だ。重量は約49g。
日常に溶け込むデザイン 首にかけるだけで「ながらコリ治療」が叶う現代社会で頑張る人々のコリ悩みを解決し、パフォーマンス向上に寄与すべく開発された高周波治療器「コリコラン」シリーズ。高周波が患部に深く浸透して血行を促進し、コリを軽減するのが特徴だ。2023年12月に発売した肩にはおるタイプの「コリコランワイド」は、ビジネスパーソンを中心に好評。国内累計販売台数15万台を突破した。
コリコランループは、首を支える筋肉（頭・頸板状筋、肩甲挙筋、僧帽筋）の周りに高周波デバイスを4個配置。血行を促進し、コリを改善する。
首もとへのフィット感を高める「ねじれフィット形状」に加え、U字マグネット構造により、重心が安定し回転ズレがおきにくい設計を実現している。
さらに、マグネット部を持ち引っ張って外す仕様のため落下の心配がなく、デイリーファッションになじむシンプルデザインも相まって、場所を選ばずさまざまなシーンで「ながらコリ治療」を行うことができる。
なお、本体はシリコンゴム素材で、汗や汚れをさっとふき取れるため、メンテナンスも容易だ。
充電はUSB Type-Cケーブルで行う。7時間の充電で約17時間の連続動作が可能だ。重量は約49g。