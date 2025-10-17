Turtle Beach 格ゲーで人気のコントローラーのPC版 マウスやキーボードなど5モデルを新たに発売

Turtle Beach ゲーミングデバイス5製品を一挙発売

左右対称のワイヤレスゲーミングマウス 連続使用時間は最長で150時間「Burst II Pro」

Burst II Pro

ゲームもタイピングもこなせる 有線ゲーミングキーボード「Vulcan II TKL」

Vulcan II TKL

ユニークな仕様をそのままにPCに対応「Victrix Pro BFG Reloaded」

Victrix Pro BFG Reloaded ワイヤレスモジュラーPCコントローラー

7個のライティングゾーンが光る 快適設計のゲームパッド「Afterglow Ignite Controller」

Afterglow Ignite Controller

和風なカラーリングなど新色が登場 ゲームパッド「Rematch Advanced Controller」

Rematch Advanced Controller

（左からCotton Candy、Everglow（Bluekitsune）、Reveal（Darkcosmos）、Reveal（Kyotobloom）

SB C＆Sは10月17日、ゲーミングブランド「Turtle Beach」からワイヤレスゲーミングマウスやキーボードなど5製品を公式ストア、Amazon、全国の大手家電量販店で発売する。「Burst II Pro」は、最大8000Hzのワイヤレスポーリングレートと低遅延を特徴とする左右対称デザインのワイヤレスゲーミングマウス。つかみ持ちに適した形状をしており、最大3万DPIのマウス感度を発揮するOwl-Eye 30K DPIセンサーを採用。安定したトラッキングを実現する。ボタンには、Titan Optical Switchを搭載し、クリック感と耐久性を両立している。連続使用時間は最大150時間。重さは約57gで、PhantomFlex 8K USB Type-CケーブルとUSBアダプターが付属。オンボードメモリーに最大五つのプロファイルを保存可能となっており、使用感は専用アプリ「Swarm II」でカスタマイズできる。希望小売価格は1万8900円。カラーはホワイトとブラックの2色。「Vulcan II TKL」は、テンキーレスの有線ゲーミングキーボード。潤滑材を使用したTITAN HS リニアスイッチを採用し、アクチュエーションポイントは約1.8mm。タイピングとゲームのどちらもこなせるバランス仕様となっている。本体には、つや消しアルミニウムトッププレートを採用したほか、静音ダンパーフォームとスタビライザーを設けることで、打鍵音を抑えている。FPSジャンルに適した、反対方向の同時入力機能ReacTap SOCDテクノロジーも搭載し、ホットスワップにも対応する。なお、Swarm IIを使用すれば、マクロ設定やライティングの同期、プロファイルの保存などが可能。最大五つの設定をオンボードメモリーに保存でき、ゲームに応じて切り替えられる。希望小売価格は1万4800円。英語配列のみだが、11月以降に日本語配列モデルも発売予定。「Victrix Pro BFG Reloaded ワイヤレスモジュラーPCコントローラー」は、格闘ゲームなどで人気を集めたPro BFGコントローラーをPC向けに最適化したモデル。ゲームに合わせてボタンを組み替えられるユニークな機能をそのままに、Windows 10／11、Steam Deckに対応する。物理的接点のないホールエフェクト仕様のスティック、背面の四つのクイックアクションボタン、55段階調整のホールエフェクトClutch Triggersを搭載。PC版限定の高精度トラックパッドは、マウス操作に近いポインティング操作を可能としている。このほか、5mmオーディオジャックとオーディオコントロール機能、「Victrix Control Hub」アプリによる設定のカスタマイズなどに対応する。接続方式は有線とワイヤレスで、ワイヤレス時は最長約20時間の連続使用が可能。二つのモジュールと11種類の交換パーツ、専用キャリーケースが付属する。希望小売価格は2万6800円。「Afterglow Ignite Controller」は、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10／11対応の有線RGBゲーミングコントローラー。Xbox公式ライセンス取得モデル。七つのRGBライティングゾーンと4種類のダイナミックエフェクトを搭載しており、「ウェーブ」「ブリージング」などの演出をコントローラー上で簡単に切り替えが可能となっている。専用アプリ「Control Hub」では、発光パターンのカスタマイズなども可能。本体は、2段階の作動点を持つヘアトリガー、マッピング可能な二つのバックボタン、3.5mmオーディオジャックを備える。人間工学に基づく形状とテクスチャ加工グリップで、手にフィットし、長時間握っていても快適にプレーできる。希望小売価格は6800円。「Rematch Advanced Controller」は、Xbox公式ライセンスを取得した有線ゲーミングコントローラーで、4色が追加となる。Rematch Advanced Controllerは、2段階の作動点を持つヘアトリガーとマッピング可能な二つのバックボタンを搭載。「Control Hub」アプリでボタン設定や感度調整をカスタマイズ可能だ。方向パッドから音量やマイクミュートを直接操作できるオーディオコントロールにも対応する。デュアルランブルモーターとインパルストリガーによる迫力ある振動機能や、テクスチャ加工を施したグリップと人間工学設計に基づく形状で、プレーを快適に楽しめる。新色は、Cotton Candy、Everglow（Bluekitsune）、Reveal（Darkcosmos）、Reveal（Kyotobloom）の4種類で、希望小売価格は5800円。