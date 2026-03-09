電池なしでLEDが光る「エヴァンゲリオン」デザインのiPhone 17用ケース

（左から）FLASH EVA01 基板アート iPhone 17 Proケース、

FLASH NERV 基板アート iPhone 17 Proケース、

FLASH EVA13 基板アート iPhone 17 Proケース

「エヴァンゲリオン初号機」などデザイン3種同時発売

電子技販は3月5日に、同社の有するプリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASH」シリーズから、「エヴァンゲリオン」デザインを採用したiPhone 17 Pro／Pro Max用ケース「FLASH iPhone 17 Proケース、17 Pro Maxケース」を、公式オンラインショップ「PBC ART moeco」などで発売した。「FLASH」シリーズは、プリント基板用CADでデザインして、本物の基板に電子部品を実装（はんだ付け）する、基板のプロフェッショナルが本気で作ったプロダクト。自社内でCAD設計を行い、本業で使用している同社の工場における表面実装ラインで部品を実装している。「FLASH」シリーズのiPhone用ケースは、iPhone自身が発する電波を電力に変換して、昇圧することによってLEDが点灯する。通常時は光らず、iPhoneが強い電波を発した際に、基板の裏面にあるアンテナ回路がiPhoneの発する強い電波をキャッチしてランダムに光る。表面には増幅回路が組み込まれており、徐々に電圧と電流を高めることでLEDを光らせてるという。ラインアップは、「エヴァンゲリオン初号機」モデルの「FLASH EVA01 基板アート iPhone 17 Proケース」と「FLASH EVA01 基板アート iPhone 17 Pro Maxケース」、「NERV」モデルの「FLASH NERV 基板アート iPhone 17 Proケース」と「FLASH NERV 基板アート iPhone 17 Pro Maxケース」、「エヴァンゲリオン第13号機」モデルの「FLASH EVA13 基板アート iPhone 17 Proケース」と「FLASH EVA13 基板アート iPhone 17 Pro Maxケース」の、計6種類。いずれも価格は1万9800円で、MagSafeおよびワイヤレス給電には非対応。なお、同デザインのICカードケースやiPhone 16 Pro／Pro Max用ケース、およびiPhone 15 Pro／Pro Max用ケースも引き続き販売する。