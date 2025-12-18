iPhone 17用ケース、電池なしでLEDが光る「東京回路線図」「関西回路線図」「北斎画 神奈川沖浪裏」を描写

FLASH 東京回路線図 iPhone 17 Pro Maxケース

電子技販は12月9日から、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASH」シリーズから、「FLASH iPhone 17 Proケース」および「FLASH iPhone 17 Pro Maxケース」を、公式オンラインショップなどで販売している。いずれも価格は1万7600円。「FLASH」シリーズは、基板のプロフェッショナルが本気で作ったプロダクトで、プリント基板用CADでデザインして本物の基板に電子部品を実装（はんだ付け）する。基板をデザインする基板CADはデザインソフトではないので、マウスで1つひとつ線を引く必要がある。電子部品を実装後は、実装部品を保護するためにクリーンルームにて人の手によって、表面張力で樹脂がいっぱいになるまで1つひとつコーティングした後に真空加熱する。さらに、手作業で部品に付いた気泡や樹脂表面の埃を取り除いて完成となる。基板に実装されたLEDは、iPhone自身が発する電波を電力に変換して昇圧することで光る。通常時は光らず、iPhoneが強い電波を発した際にランダムで光る仕組みとなっている。今回、販売が開始された「FLASH iPhone 17 Proケース」および「FLASH iPhone 17 Pro Maxケース」のラインアップは、「FLASH 東京回路線図 iPhone 17 Proケース」「FLASH 東京回路線図 iPhone 17 Pro Maxケース」「FLASH 関西回路線図 iPhone 17 Proケース」「FLASH 関西回路線図 iPhone 17 Pro Maxケース」「FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhone 17 Proケース」「FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhone 17 Pro Maxケース」の計6製品。「FLASH 東京回路線図 iPhone 17 Proケース」および「FLASH 東京回路線図 iPhone 17 Pro Maxケース」は、電池なしで東京駅に実装された2mmの赤色LEDが光る。主要駅7駅に2mmの抵抗器、乗降客の多い駅に1.6mmの抵抗器、その他乗換駅に1mmの電子部品を実装し、西エリアは大船駅、東エリアは船橋駅まで網羅している。どちらも、カラーは緑、黒、白の3色。「FLASH 関西回路線図 iPhone 17 Proケース」および「FLASH 関西回路線図 iPhone 17 Pro Maxケース」は、電池なしで大阪駅に実装された2mmの赤色LEDが光る。主要駅に2mmの抵抗器、乗降客の多い駅に1.6mmの抵抗器、PCB ART moecoの工場がある江坂駅に1.6mmのコンデンサ、その他乗換駅に1mmの電子部品を実装し、西は神戸駅、南は関西空港駅まで、北は京都駅、東は奈良駅まで網羅している。どちらも、カラーは緑、黒、白の3色。「FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhone 17 Proケース」および「FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhone 17 Pro Maxケース」は、電池なしで「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の下側に実装した赤色LED×1個が光る。色は金（金メッキ）、黒（基板用インク）、白（基板用インク）の3色のみを使用しており、雲や浪の濃淡は配線パターン（金メッキ）やインクの線幅で表現している。