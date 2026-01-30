パッドにもスタンドにも変形！ iPhoneとApple Watchを高速で同時充電できるBelkinの最新Qi2充電器

Belkin UltraCharge Pro 2-in-1 変形式マグネット充電器 25W

Qi2対応で最大25W、iPhoneを29分で50％まで急速充電

29分でバッテリー50％まで充電できる

空間に合わせて充電スタイルが選択できる

「ChillBoost」を搭載

見た目も妥協していない

1台で完結したい人に最適

iPhoneとApple Watchを毎日使う人にとって、「充電器選び」は意外と悩ましいポイント。置き型がいいのか、スタンドがいいのか、充電速度は速いのか、見た目が部屋に合うのか。そんな悩みに真正面から応えるのが、Belkin（ベルキン）から登場した「Belkin UltraCharge Pro 2-in-1 変形式マグネット充電器 25W」。パッドにもスタンドにも変形し、しかもiPhoneとApple Watchを同時に高速で充電できるQi2対応モデルだ。価格は1万4390円。特徴は、最新のワイヤレス充電規格「Qi2」に対応し、最大25Wの高出力ワイヤレス充電を実現している点。iPhone 16以降のモデルであれば、わずか29分でバッテリー50％まで充電できる。一般的な5Wクラスのワイヤレス充電器と比べると、最大約5倍の充電速度となり、「置いているだけでなかなか充電されない」というストレスから解放される。ユニークなのは、形状が切り替えられる点。フラット設置で、ベッドサイドや省スペースでもすっきり置ける「パッドモード」、画面を確認しやすく通知チェックや動画視聴、デスクワークで画面が確認しやすい「スタンドモード」など、適した充電スタイルが選択できる。角度調整も可能で、リビング・書斎・寝室など、利用シーンに合わせて柔軟に使うことができる。スマートフォン用マグネット充電に加え、Apple Watch専用の高速充電器を一体化。iPhoneとApple Watchを2台同時に充電できる。Apple Watch Series 7以降の高速充電にも対応している。これ1台で完結するため、デスク周りやベッドサイドのケーブルが一気に整理される。高速充電で気になるのが「発熱」。それを解決するため、Belkin独自のパッシブ冷却技術「ChillBoost」を搭載している。充電中の温度を安定的に保持し、バッテリーへの負担を軽減。充電速度と安全性を両立。速いだけでなく、長く安心して使える。機能だけでなく、見た目も妥協していない。高耐久なアルミフレームを採用し、マウント部にはソフトタッチシリコン、滑り止め付きで片手でも着脱しやすい。カラーはチャコールブラックとサンドホワイトの2色を用意。インテリアになじみやすいのもポイントだ。Belkin UltraCharge Pro 2-in-1 変形式マグネット充電器 25Wは、ワイヤレス充電器選びで重視されがちなポイントを備えている。「充電環境を一気に整えたい」「デスク周りをすっきりさせたい」――。そんな人に、おすすめできる最新モデルといえるだろう。