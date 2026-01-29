ケーブル・充電器・モバブ お出かけに必要なものがこれ一台に MOTTERUのコンセント一体型ACモバイルバッテリー

MOT-MBAC10002-EC

忘れ物を防ぐ 一体型モバイルバッテリー

一台でお出かけに必要なものがそろって

忘れ物をしにくくなる

インジケーターから残量を確認

MOTTERUは1月27日、AC充電器とケーブルが一緒になったコンセント一体型のACモバイルバッテリー「MOT-MBAC10002-EC」をオンラインショップなどで発売した。価格は6640円。カラーはペールアイリス、アーモンドミルク、エアリーホワイトの3色展開（エアリーホワイトは3月発売）。なお、楽天、Yahoo！ショッピングでは、2660円オフのモニターセール価格（数量限定）で購入できる。新製品は、コンセントに挿してAC充電器として、外出時にはモバイルバッテリーとしても使えるケーブル一体型のモバイルバッテリー。コンセントからでもバッテリーからでも、最大30Wの急速充電が可能となっている。サイズは約52×32×114mmで、重量は約249g。USBポートを2つ搭載し、デバイス2台の同時充電が可能。本体を充電しながらの使用もOKだ。バッテリー残量は表面のインジケーターから確認できる。このほか、過電流保護や過放電保護、短絡ショート保護といった保護機能を搭載する。