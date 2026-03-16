大勢の行列！池袋に「IT tower TOKYO」と「ビックカメラ池袋西口IT tower店」がオープン

IT tower TOKYOの開業を記念するテープカット。

右がビックカメラの秋保徹代表取締役社長

池袋西口のランドマーク、「IT基地」の役割に期待

IT tower TOKYO合同会社の新井良亮社長・CEO

豊島区の高際みゆき区長

立教大学体育会応援団吹奏楽部

東京よさこい演舞

若い女性もびっくりの品揃え、「試食堂」で試食や試飲が楽しめる

12時にオープン！

13時になっても行列がつくられていた

ビッカメ娘の新キャラ「あいタワたん」

すべて試せる「トライフル スタジオ」

スタイリストによる実演も

試食堂

150円のソフトクリームも人気

ビックアイデアと連動したイベント

ビックアイデアのコーナー

東京・池袋西口の超高層複合オフィスビル「IT tower TOKYO」が3月14日オープンした。2～4階に入っている「ビックカメラ池袋西口IT tower店」も同日開店した。開業セレモニーとテープカットには、ビックカメラの秋保徹代表取締役社長も出席。立教大学の体育会応援団吹奏楽部による演奏や東京よさこい演舞などで式典を盛り上げた。ビルが開く12時には大勢の行列ができ、入場規制しながら13時になっても、なお行列ができるほどの賑わいだった。IT tower TOKYOは、2040年代に向けた池袋西口エリアの再開発を先導するリーディングプロジェクトとして先陣を切る形でオープンした。地下4階、地上27階で高さ140mの新たなランドマークとして、地元の飲食店や商店、ベンチャー企業、大学などとの産学連携、芸術・文化が交流するIT基地の役割を担う。同日オープンしたビックカメラ池袋西口IT tower店の詳細については、3月12日に開催した内覧会の様子を紹介した記事を参照してほしい。＜関連記事＞池袋駅直結「IT tower TOKYO」3月14日開業 2～4階ビックカメラは雑貨も豊富な「みて触れて試せる」新業態開業セレモニーの挨拶でIT tower TOKYO合同会社の新井良亮社長・CEOは「地下鉄に挟まれ、3年数カ月を要する難しい工事でしたが無事に開業を迎えました。鉄道8線が通っている池袋駅は毎日約240万人が利用する交通の要所で、ポテンシャルが高いです。その池袋駅から地下道で直結しているので雨の日も濡れずにアクセスできます」と、アプローチの良さを強調した。また「5階までの商業フロアと、それ以上のオフィスフロアで構成。生成AIなど最先端のITを遺憾なく発揮して、大学や研究所との連携による世界に誇れるイノベーション基地としての立ち位置をしっかり確保していきたいと考えています」と、価値創造の拠点となることを期待する。来賓を代表して豊島区の高際みゆき区長が挨拶。「1階にはびっくりするぐらい大きな成城石井さんがあります。こんなに広い成城石井さんを見たことないですね。2～4階は、これまでのビックカメラさんのイメージとは違う新しいコンセプトの店舗でとてもおしゃれ。たくさんの女性たちがこぞって来店されるんじゃないかと思います」と、新店舗の印象を語った。また「オフィスフロアのラウンジでは、若い起業家や中堅・ベテランの皆さん、学生さんたちが交流して新しいコラボレーションが生まれるのではないでしょうか。池袋西口の飲食、大学による学びの場、芸術劇場による芸術の場の結節点がここIT tower TOKYOです。池袋に一層の賑わいをもたらしてくれることを期待しています」と語った。ビックカメラ池袋西口IT tower店は、家電と衣・食・住に関する雑貨を掛け合わせた体験型のコンセプトを導入した。2階が「食」、3階が「衣」、4階が「住」をテーマにしたフロアが広がる。印象的だったのは、3階でドライヤーなどを実際にコンセントに差して試せる「トライフル スタジオ」での一コマ。若い女性が「ヘアアイロンがこんなにたくさんあるなんて知らなかった」とか「全部試せるってすごくない？」などと話していた。これまでビックカメラが取り込めていなかった20～30代の女性も満足しそうなフロア構成になっている。「食」のフロアには「試食堂」として簡単なキッチンスペースを用意。150円のソフトクリームが次々と売れるほど人気だった。高級炊飯器で炊いたご飯を試食したり、各社のコーヒーメーカーでつくったコーヒーを試飲したり、ビック酒販による国産ワインやお酒などを試飲したりできる。各階のスマホで読み取ったキーワードを組み合わせた正解のキーワードを特設カウンターのスタッフに伝えると、グミがもらえるイベントも行列ができていた。ビックカメラのトップ販売員が企画・開発したオリジナルブランド「ビックアイデア」の紹介と連動したイベントだ。ビックカメラ池袋西口IT tower店の年間目標売上高は50億円。若い女性たちが気軽に立ち寄って楽しめる新しいコンセプトの店として、今後もさまざまなイベントを展開していく。（BCN・細田 立圭志）