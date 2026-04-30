VAIO初のCopilot+ PC、AI時代のモバイルワークをサポートする最上位モデル「VAIO SX14 R」の新モデル

VAIO SX14-R

最大約37.0時間（アイドル時）の長時間駆動と1㎏を切る軽量を実現

ディープエメラルド

ALL BLACK EDITION

VAIOは4月23日、同社初となる、最新世代のインテル Core Ultraシリーズ3プロセッサーを搭載した「Copilot+ PC」として、VAIO最上位モデル 個人向け「VAIO SX14-R」を発表した。5月22日から順次発売する。個人向けカスタマイズモデルの直販価格は26万9500円。標準仕様モデルの想定価格は32万7800円～38万2800円。生成AIの進化とともに、AIを日常業務の中で活用する動きが急速に広がっている。AI処理を前提とした性能や体験がPCに求められるようになり、「AI PC」への関心が高まっている。こうした市場環境を背景に、VAIO最上位モデル「VAIO SX14-R」は、AI時代を見据え新しい働き方をサポートするモバイルPCとして進化した。最新世代のインテル Core Ultraシリーズ3プロセッサーを搭載。AI時代のモバイルワークを支える高いパフォーマンスと、最大約20.5時間／37.0時間（動画再生時／アイドル時）の長時間駆動を、1kgを切る軽量で堅牢なボディに凝縮した。筐体カラーは、通常カラーの5色（ディープエメラルド、アーバンブロンズ、ファインブラック、ブライトシルバー、ファインレッド）に加え、個人向け特別モデルとして、天面のVAIOロゴとオーナメントを黒で仕上げた「ALL BLACK EDITION」、VAIOのコーポレートカラーである勝色（かちいろ）を採用した「勝色特別仕様」を含む全7色をラインアップしている。特別モデルでは、上位プロセッサーであるインテル Core Ultra X7プロセッサー 358Hを選択可能とし、高いAI処理性能とグラフィックス性能を実現。壁紙も一新し、PCを大切に使い続けたいという想いや日々のモチベーションを高め、ワークスペースや利用スタイルに合わせて選ぶことができる。