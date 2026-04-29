冷却プレート搭載で瞬間ひんやり、3WAYで使えるドウシシャの最新大風量ハンディファン

ダブル冷却で体感温度を一気に下げる

ドウシシャは、冷却プレート付きの大風量ハンディファン「3WAY＋アイス大風量ハンディファン」を、5月上旬からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店などを通じて発売する。同社は2025年3月に、ハンディ・首かけ・卓上の3通りで使用できる「折りたためる大風量ハンディファン」を発売した。発売してから「コンパクトながらも大風量で涼しい」「首から下げて使用できるため両手がふさがらず使いやすい」などの声が寄せられ、多くの消費者から好評を得た。その反響を受け、今年はさらに涼しく感じられるように、ファン中央部に冷却プレートを搭載したモデルを発売する。これまで好評だった大風量、3WAYに加えて肌に直接的な冷たさも感じられる仕様で、暑い夏により涼しく快適に使えるようになった。新製品の主な特徴は、高速モーターを搭載し、100段階の風量調節が可能。本体正面には冷却プレートを備えており、大風量ファンで涼むと同時に、直接肌を冷却することができる。ハンディ、首かけ、卓上と3通りの使い方ができる。ファン部分は上下に角度調整が可能なため、首にかけた際にはファン部を上向きにして顔に風を当てるなど、ハンズフリーで使用できる。また、卓上に置いた際もファン部分の角度を調整できるため、風を当てたい位置に合わせて向きを変えながら使うことができる。さらに、本体下部にフックを付けているため、ベルトループに引っかけたり、バッグの持ち手に取り付けたりと、持ち運びに便利。フックは折り曲げて使用することでスタンドとしても機能し、ファン部分の角度調整を行わなくても卓上で使用できる設計としている。風量は、好みに合わせて1（最小風量）から100（最大風量）まで1段階ずつ調整が可能。風量の強さは本体ネック部分の液晶に数値で表示され、数値が高くなるほど強い風になる。高速モーターを採用することで、パワフルな大風量を実現した。使用時間は、送風のみの風量1で約9時間、送風のみの風量100で約2時間、冷却プレートを使用しながらの風量100で約1時間の使用が可能。USB Type-Cで充電可能で、充電時間は約3時間。充電しながら使用することもできる。ネックストラップを付属しているため、購入後すぐにハンズフリーで使用することができる。ネックストラップは強く引っ張られると外れる仕組みになっており、万が一ネックストラップを引っかけてしまっても安心。価格は4378円。カラーは、ベージュとグレーの2色をラインアップしている。