みーつけあエージェント、オンラインセミナー開催　採用戦略と外国人材活用が鍵

介護業界における採用と定着を

両立する組織づくりをテーマにした、

オンラインセミナーが6月30日に開催

定着する組織づくりとは？

パーソルイノベーションは6月30日15～16時に、同社が展開する介護業界に特化した人材紹介サービス「みーつけあエージェント」と、外国人材に特化した人材サービスを提供するPERSOL Global Workforceが、介護業界における採用と定着を両立する組織づくりをテーマにしたオンラインセミナーを開催する。参加費は無料だが、参加にあたっては事前申し込みが必要となる。今回、開催されるオンラインセミナーでは、「『はたらきたい』『はたらき続けたい』と思われる組織づくり」をテーマに、パーソルイノベーションのエージェント事業部 特別法人営業ユニットに所属する村越康賢氏、PERSOL Global Workforceの事業本部 営業部 部長である佐藤大介氏が登壇し、採用と定着を両立するための実践的なポイントを紹介する。とりわけ、求職者から「選ばれる理由」となる理念の言語化や組織内への浸透、魅力を的確に伝える採用手法、入社後の定着を見据えた組織運営の工夫といった、「みーつけあエージェント」が現場支援の中で培ってきた知見に基づいて解説を行う。あわせて、PERSOL Global Workforceからは、深刻化する人材不足を背景に注目が高まる外国人材の活用について、直近の外国人採用市場の状況や採用方法・流れが説明され、人材不足・採用で困っている介護事業所が知るべき、外国人材の採用手法やメリットについても理解を深められる。また、既存の日本人職員と外国人材を組み合わせることで、人材不足の解決、および持続可能な組織づくり・職場づくりを実現する、具体的な戦略や事例が紹介される。日々現場で課題解決に向き合う「みーつけあエージェント」ならではの、「人材を確保する」だけでなく「選ばれ続ける介護事業所になるためには何が必要か」について、実践的かつ再現性の高い内容となっている。