厚み約21mm ロジクール初の折りたたみマウスはポケットに収まり作業も捗る

折りたたみでも高い耐久性 ロングバッテリーで急速充電対応

Mobi Fold

ロジクール初の折りたたみマウス

厚みは約21mm

防塵性シリコン素材で、

汚れやほこりが付きにくい

ロジクールは7月2日に、新型ワイヤレスモバイルマウス「Mobi Fold（MF900）」を発売する。カラーは、グラファイト、オフホワイト、ライラックの3色展開で、ライラックはオンラインストア限定。公式オンラインストア価格は1万4850円。MF900は、ロジクール初の折りたたみ可能なワイヤレスモバイルマウスとなる。折りたたんだときの厚みは約21mmで、ポケットにも収まるサイズだ。重量は約79g。折りたたみ式ながら、使用時間の長さや高い耐久性も追求した。バッテリーは、1分間の充電で約22時間使える急速充電に対応し、フル充電で約30日間使用できる。最大約90cmの高さからの落下テストや5万回以上の折りたたみテストをクリアし、防塵性シリコン素材で、汚れやほこりも付きにくい。左右ボタン、「進む／戻る」ボタンにはクリック音を抑えた静音スイッチを採用したほか、直感的な操作を可能とする「アダプティブタッチスクロール」を搭載。一度の操作で100行単位のスクロールが可能で、長いドキュメントもストレスフリーで閲覧できる。接続方式はBluetoothのほか、独自ワイヤレス技術の「Logi Bolt」に対応。最大3台のデバイスに簡単に接続でき、ボタン1つで切り替えができる「Easy-Switch」機能も設けた。このほか、専用ソフト「Logi Options＋」を使えば、ショートカットキーの割り当てやマクロ登録機能も利用可能だ。なお、グラファイトには36％、オフホワイトとライラックには29％の認定再生プラスチックを採用し、環境にも配慮。Logi Bolt USB-C レシーバーが付属した法人向けモデル「MF900B」も展開する。