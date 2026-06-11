満充電で約4.5カ月動く ペンみたいに使える「ペン型マウス」で手首が楽に

ペン型マウスの最新モデル

直感的な操作が可能に クリップでペンみたいに持ち歩ける

ペンマウス

（400-MAWB231）

ペンのようにスマートに持ち運べる

「戻る・進む」ボタンを用意

使用イメージ

サンワサプライは6月9日、充電式のペン型ワイヤレスマウス「ペンマウス（400-MAWB231）」を直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。カラーはブラック、ブルー、レッドの3色展開。価格は5680円。新製品は、ペンを握るような自然な角度で操作でき、手首や腕への負担を軽減できるマウス。長時間のPC作業でも疲れにくく、狭いデスクスペースでも快適にカーソルを動かせるので、直感的な操作が可能になる。重量は約25gで、長さは約14cm。ペンのように胸ポケットやノート、タブレットケースなどに挟んで持ち運べるクリップがつき、スマートに持ち運べる。ペン型ボディーには、左右のクリックボタンやスクロールホイール、Webブラウジングに便利な「戻る・進む」ボタンを搭載。カーソル速度も3段階調整できる。接続方式では、Bluetooth5.1と、付属のUSBレシーバーを使用した2.4GHzワイヤレス接続に対応。電源には充電式バッテリーを採用し、付属のUSB Type-Cケーブルで充電が可能。満充電で約4.5カ月使用でき、充電時間は約2時間だ。