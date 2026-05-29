静音性と滑らかさを両立 トラックボールマウスの新機構「ボールローラー」搭載モデル エレコムから登場

新機構採用のトラックボールマウスが登場

定番シリーズの最新モデル オンボードメモリー追加などで利便性アップ

IST PLUS

Bridge E

無料ソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」から設定

ポインター速度は100～4000DPIで調整可能

本体に設定を保存可能

設定のドラッグ＆ドロップや

並び替えにも対応するなど

ソフトウェア側も利便性を高めた

ボタンは五つ

新機構のボールローラー 滑らかさを維持しつつ静音性向上

新機構のボールローラー支持ユニット

ボールローラー支持ユニットは

単体での販売も

なくしやすいユニット取り外し工具は

新モデルから本体に保管できるようになった

初心者にもうれしいメンテナンスキット

エレコムはトラックボールマウス「IST」シリーズから最新機能を搭載した「IST PLUS」を6月下旬に発売する。予約販売も受付中だ。価格はボールローラーモデル（M-IT10MRSシリーズ）が8380円、ベアリングモデル（M-IT11MRSシリーズ）が1万980円。予約販売では2000円割引が適用される（数量限定）。都内ではメディア向けに新製品発表会が行われた。IST（アイ・エス・ティー）シリーズは、「Industry Standard of Trackballs」を略したトラックボールの新しい業界標準を目指した定番シリーズ。今回の新製品は、握りやすいエルゴノミクスデザインなどはそのままに、ユーザーからのフィードバックを受けマルチペアリングやオンボードメモリーに対応したモデルだ。接続性の面では新たなレシーバーとして「Bridge E」に対応した。こちらは新製品に同梱され、7台までのデバイス登録に対応する。通信時のセキュリティーもレベル4を確保しており、使用時も安心だ。「Bridge E」については今後、対応機種を増やしていくとのことで、レシーバー単体での販売も行う（発売は8月頃）。接続方式は、Bluetooth／USB無線／2.4GHzに対応する。Windows、Mac、Chromebook対応PCやiPad・iPhone、Android搭載タブレットにも接続できる。オンボードメモリーは、設定を本体に保存することができる機能。別のデバイスであっても、つなげるだけで同じ設定でマウスを使えるようになる。自宅や会社で兼用するユーザーには、うれしい新機能となるだろう。また、本体の五つのボタンはすべて静音スイッチを採用。それぞれ操作の割り当ても可能となっている。新機構として採用されたボールローラー支持ユニットは、36mm大型ボールを2.5mmの補助ボール四つで支える機構のこと。同社が検証したデータによると新機構を搭載したボールローラーモデルは、従来の人工ルビーから25％の摩擦力低減に成功している。ただ、ベアリングの場合は60％の低減となるため、滑らかさという点ではベアリングを超えることはない。しかし、ボールローラーモデルの利点は静音性にある。ベアリング搭載モデルは、ボールを勢いよく回したときに「シャー」とベアリング特有の回転音が鳴ってしまう。しかし、ボールローラーはそれがなく、オフィスなどの静かな環境でも、気を使うことなく「操球」できるのだ。なお、6月下旬にはボールローラー支持ユニットを単体でも発売する。交換システムに対応したモデルであれば、取り替えも可能。お気に入りのモデルで、高い静音性を実現できる。このほか、エレコムは初心者でも安心してメンテナンスができるよう「トラックボール用ボールメンテナンスキット」を9月頃に発売する。