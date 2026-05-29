静音性と滑らかさを両立 トラックボールマウスの新機構「ボールローラー」搭載モデル エレコムから登場

エレコムはトラックボールマウス「IST」シリーズから最新機能を搭載した「IST PLUS」を6月下旬に発売する。予約販売も受付中だ。価格はボールローラーモデル（M-IT10MRSシリーズ）が8380円、ベアリングモデル（M-IT11MRSシリーズ）が1万980円。予約販売では2000円割引が適用される（数量限定）。都内ではメディア向けに新製品発表会が行われた。
接続性の面では新たなレシーバーとして「Bridge E」に対応した。こちらは新製品に同梱され、7台までのデバイス登録に対応する。通信時のセキュリティーもレベル4を確保しており、使用時も安心だ。「Bridge E」については今後、対応機種を増やしていくとのことで、レシーバー単体での販売も行う（発売は8月頃）。
接続方式は、Bluetooth／USB無線／2.4GHzに対応する。Windows、Mac、Chromebook対応PCやiPad・iPhone、Android搭載タブレットにも接続できる。
オンボードメモリーは、設定を本体に保存することができる機能。別のデバイスであっても、つなげるだけで同じ設定でマウスを使えるようになる。自宅や会社で兼用するユーザーには、うれしい新機能となるだろう。
また、本体の五つのボタンはすべて静音スイッチを採用。それぞれ操作の割り当ても可能となっている。
ただ、ベアリングの場合は60％の低減となるため、滑らかさという点ではベアリングを超えることはない。しかし、ボールローラーモデルの利点は静音性にある。
ベアリング搭載モデルは、ボールを勢いよく回したときに「シャー」とベアリング特有の回転音が鳴ってしまう。しかし、ボールローラーはそれがなく、オフィスなどの静かな環境でも、気を使うことなく「操球」できるのだ。
なお、6月下旬にはボールローラー支持ユニットを単体でも発売する。交換システムに対応したモデルであれば、取り替えも可能。お気に入りのモデルで、高い静音性を実現できる。
このほか、エレコムは初心者でも安心してメンテナンスができるよう「トラックボール用ボールメンテナンスキット」を9月頃に発売する。
定番シリーズの最新モデル オンボードメモリー追加などで利便性アップIST（アイ・エス・ティー）シリーズは、「Industry Standard of Trackballs」を略したトラックボールの新しい業界標準を目指した定番シリーズ。今回の新製品は、握りやすいエルゴノミクスデザインなどはそのままに、ユーザーからのフィードバックを受けマルチペアリングやオンボードメモリーに対応したモデルだ。
接続性の面では新たなレシーバーとして「Bridge E」に対応した。こちらは新製品に同梱され、7台までのデバイス登録に対応する。通信時のセキュリティーもレベル4を確保しており、使用時も安心だ。「Bridge E」については今後、対応機種を増やしていくとのことで、レシーバー単体での販売も行う（発売は8月頃）。
接続方式は、Bluetooth／USB無線／2.4GHzに対応する。Windows、Mac、Chromebook対応PCやiPad・iPhone、Android搭載タブレットにも接続できる。
オンボードメモリーは、設定を本体に保存することができる機能。別のデバイスであっても、つなげるだけで同じ設定でマウスを使えるようになる。自宅や会社で兼用するユーザーには、うれしい新機能となるだろう。
また、本体の五つのボタンはすべて静音スイッチを採用。それぞれ操作の割り当ても可能となっている。
新機構のボールローラー 滑らかさを維持しつつ静音性向上新機構として採用されたボールローラー支持ユニットは、36mm大型ボールを2.5mmの補助ボール四つで支える機構のこと。同社が検証したデータによると新機構を搭載したボールローラーモデルは、従来の人工ルビーから25％の摩擦力低減に成功している。
ただ、ベアリングの場合は60％の低減となるため、滑らかさという点ではベアリングを超えることはない。しかし、ボールローラーモデルの利点は静音性にある。
ベアリング搭載モデルは、ボールを勢いよく回したときに「シャー」とベアリング特有の回転音が鳴ってしまう。しかし、ボールローラーはそれがなく、オフィスなどの静かな環境でも、気を使うことなく「操球」できるのだ。
なお、6月下旬にはボールローラー支持ユニットを単体でも発売する。交換システムに対応したモデルであれば、取り替えも可能。お気に入りのモデルで、高い静音性を実現できる。
このほか、エレコムは初心者でも安心してメンテナンスができるよう「トラックボール用ボールメンテナンスキット」を9月頃に発売する。