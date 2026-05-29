ノイキャン自動調整と有線接続 欲しい機能がついて8000円以下 Xiaomi初のワイヤレスヘッドホン
新製品
2026/05/29 06:00
シャオミ・ジャパン（シャオミ）は5月26日、シャオミ初となるワイヤレスヘッドホン「REDMI Headphones Neo」を直営店やオンライン公式ストアで発売した。カラーはオブシディアンブラック、サンドホワイトの2色で、市場想定価格は7980円。6月8日までは早割価格の6980円で購入できる。
外観は、ミニマルなオーバーイヤーデザインを採用。サンドホワイトは「REDMI」の文字に鮮やかなグリーンを採用するなど、ミニマルな中にも差し色が加えられているのが印象的だ。
ドライバーユニットには、40mmチタンコーティングダイナミックドライバーに広面積の振動板を合わせ、深く豊かな低音表現を実現。重厚な低音からクリアな高音まで、迫力あるサウンドを楽しめる。また、ケーブルでスマートフォンやノートPCに接続すれば、ロスレスのハイレゾ有線オーディオに対応する。4種類のプリセットEQモードを設け、サウンドのカスタマイズも可能だ。
このほか、AIノイズリダクション対応のトリプルマイクを採用し、通話もクリアにできる。
最大使用時間は、72時間（ANCオフ時）。10分の充電で最大5時間再生が可能となる急速充電にも対応する。重量は約263g。
有線接続ではハイレゾ再生をサポート トリプルマイクで通話もクリアにシャオミが初めて手掛けるワイヤレスヘッドホンは、最大42dBのアダプティブANC（アクティブノイズキャンセリング）を採用した、幅広いシーンで使用できる一台。アダプティブノイズキャンセリングモードは、周囲の騒音変化に自動で対応する便利な機能だ。
外観は、ミニマルなオーバーイヤーデザインを採用。サンドホワイトは「REDMI」の文字に鮮やかなグリーンを採用するなど、ミニマルな中にも差し色が加えられているのが印象的だ。
ドライバーユニットには、40mmチタンコーティングダイナミックドライバーに広面積の振動板を合わせ、深く豊かな低音表現を実現。重厚な低音からクリアな高音まで、迫力あるサウンドを楽しめる。また、ケーブルでスマートフォンやノートPCに接続すれば、ロスレスのハイレゾ有線オーディオに対応する。4種類のプリセットEQモードを設け、サウンドのカスタマイズも可能だ。
このほか、AIノイズリダクション対応のトリプルマイクを採用し、通話もクリアにできる。
最大使用時間は、72時間（ANCオフ時）。10分の充電で最大5時間再生が可能となる急速充電にも対応する。重量は約263g。
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