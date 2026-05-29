ノイキャン自動調整と有線接続 欲しい機能がついて8000円以下 Xiaomi初のワイヤレスヘッドホン

シャオミ初のワイヤレスヘッドホン

有線接続ではハイレゾ再生をサポート トリプルマイクで通話もクリアに

REDMI Headphones Neo

ミニマルなデザイン

40mmチタンコーティングダイナミックドライバーを採用

シャオミ・ジャパン（シャオミ）は5月26日、シャオミ初となるワイヤレスヘッドホン「REDMI Headphones Neo」を直営店やオンライン公式ストアで発売した。カラーはオブシディアンブラック、サンドホワイトの2色で、市場想定価格は7980円。6月8日までは早割価格の6980円で購入できる。シャオミが初めて手掛けるワイヤレスヘッドホンは、最大42dBのアダプティブANC（アクティブノイズキャンセリング）を採用した、幅広いシーンで使用できる一台。アダプティブノイズキャンセリングモードは、周囲の騒音変化に自動で対応する便利な機能だ。外観は、ミニマルなオーバーイヤーデザインを採用。サンドホワイトは「REDMI」の文字に鮮やかなグリーンを採用するなど、ミニマルな中にも差し色が加えられているのが印象的だ。ドライバーユニットには、40mmチタンコーティングダイナミックドライバーに広面積の振動板を合わせ、深く豊かな低音表現を実現。重厚な低音からクリアな高音まで、迫力あるサウンドを楽しめる。また、ケーブルでスマートフォンやノートPCに接続すれば、ロスレスのハイレゾ有線オーディオに対応する。4種類のプリセットEQモードを設け、サウンドのカスタマイズも可能だ。このほか、AIノイズリダクション対応のトリプルマイクを採用し、通話もクリアにできる。最大使用時間は、72時間（ANCオフ時）。10分の充電で最大5時間再生が可能となる急速充電にも対応する。重量は約263g。