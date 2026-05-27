Glorious 255gの超軽量なゲーミングヘッドセット 長時間プレーの負担減

ボタンでマイクミュート 便利なコントロールブも搭載

GHS Eternal - PC Version

長時間の着用でも快適なイヤーパッドとヘッドバンド

ゲーミングに特化した

40mmドライバーユニット

便利なコントロールノブ

アスクは5月22日、Glorious社製のゲーミングヘッドセット「GHS Eternal」シリーズを発売した。カラーはブラック、ホワイトの2色展開で、予想市場価格は1万1980円前後。新製品は、一切の無駄を省くことで、長時間のゲームプレーに適した軽量設計を実現したゲーミングヘッドセット。本体重量は255gだ。3.5mm有線接続を採用しており、さまざまなデバイスに対応できる。イヤーパッドには低反発素材、ヘッドバンドにもクッション性のある素材を採用し、快適性を重視。また、イヤーカップは高さ調節と回転が可能で、フィット感を調節できる。40mmドライバーユニットは、ゲーミング用途に特化したチューニングを施した。角度調整により敵の足音や環境音も正確に捉えられる。このほか、イヤーカップ上にマイクミュートボタン、曲のスキップ、再生、一時停止、音量調整が行えるコントロールノブを設けた。ゲームプレー中にも素早く切り替えられる。