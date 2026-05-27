容量デカくて準個体 二重で安心な20000mAhのモバイルバッテリー MOTTERUから登場

大容量の準個体モバイルバッテリー登場

発火リスクほぼゼロ ケーブルとポーチが付属してすぐに持ち出せる

MOT-MBSS20001

従来の4倍のバッテリー容量

3台同時充電が可能

多重保護でさらに安心

MOTTERUは5月25日、発火リスクを抑えた準固体電池を採用した20000mAh大容量モバイルバッテリー「MOT-MBSS20001」を楽天市場、Yahoo！ショッピングなどで発売した。カラーはスモーキーブラックのみで、公式オンラインストア価格は1万4420円。数量限定で約40％オフの8990円のモニターセール価格となっている。新製品は準個体電池を使用した大容量モバイルバッテリー。約2000回の繰り返し充電に対応し、-20～60℃の環境でも使用可能だ。準個体電池は、衝撃や熱に強く安全性の高いバッテリー。本体への釘刺し試験で発煙・発火しないことを確認済みとなっている。容量は20000mAh。スマートフォンは約4回分、タブレットやMacBook、ノートPCの充電も1台で完結できる。Power Delivery対応で最大65W出力も可能な高出力仕様だ。ポートは、USB-Cポート×2とUSB-Aポート×1、合計3ポートを搭載。3台同時充電にも対応する。バッテリー残量は側面のインジケーターから確認可能。このほか、過電流保護や過電圧保護、温度保護やショート保護など、多重保護により安全性を高めている。240WのUSB-Cシリコンケーブルと、持ち運びの際にモバイルバッテリーを傷から守る専用ポーチも付属し、買ってすぐに持ち運んで使える。サイズはW約81×D36×H140mmで、重さは約420gとなっている。