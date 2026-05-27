容量デカくて準個体 二重で安心な20000mAhのモバイルバッテリー MOTTERUから登場
新製品
2026/05/27 06:00
MOTTERUは5月25日、発火リスクを抑えた準固体電池を採用した20000mAh大容量モバイルバッテリー「MOT-MBSS20001」を楽天市場、Yahoo！ショッピングなどで発売した。カラーはスモーキーブラックのみで、公式オンラインストア価格は1万4420円。数量限定で約40％オフの8990円のモニターセール価格となっている。
容量は20000mAh。スマートフォンは約4回分、タブレットやMacBook、ノートPCの充電も1台で完結できる。Power Delivery対応で最大65W出力も可能な高出力仕様だ。
ポートは、USB-Cポート×2とUSB-Aポート×1、合計3ポートを搭載。3台同時充電にも対応する。
バッテリー残量は側面のインジケーターから確認可能。このほか、過電流保護や過電圧保護、温度保護やショート保護など、多重保護により安全性を高めている。240WのUSB-Cシリコンケーブルと、持ち運びの際にモバイルバッテリーを傷から守る専用ポーチも付属し、買ってすぐに持ち運んで使える。
サイズはW約81×D36×H140mmで、重さは約420gとなっている。
発火リスクほぼゼロ ケーブルとポーチが付属してすぐに持ち出せる新製品は準個体電池を使用した大容量モバイルバッテリー。約2000回の繰り返し充電に対応し、-20～60℃の環境でも使用可能だ。準個体電池は、衝撃や熱に強く安全性の高いバッテリー。本体への釘刺し試験で発煙・発火しないことを確認済みとなっている。
容量は20000mAh。スマートフォンは約4回分、タブレットやMacBook、ノートPCの充電も1台で完結できる。Power Delivery対応で最大65W出力も可能な高出力仕様だ。
ポートは、USB-Cポート×2とUSB-Aポート×1、合計3ポートを搭載。3台同時充電にも対応する。
バッテリー残量は側面のインジケーターから確認可能。このほか、過電流保護や過電圧保護、温度保護やショート保護など、多重保護により安全性を高めている。240WのUSB-Cシリコンケーブルと、持ち運びの際にモバイルバッテリーを傷から守る専用ポーチも付属し、買ってすぐに持ち運んで使える。
サイズはW約81×D36×H140mmで、重さは約420gとなっている。