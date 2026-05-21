重さは卵の半分以下 29gの超小型圧縮ポンプ 空気入れにもなる優れもの

旅行で役立つ超小型の圧縮ポンプが登場

バッテリーレスで小型化を実現

トラベルエアポンプ

本体重量は29g

モバイルバッテリーはもちろん、スマホやPCから給電も可能

ノズルを変えれば空気入れにも

トラベル圧縮袋

エアロコンプレッションキューブ

YOCABITOは、バッテリーレスにより超小型化を実現した圧縮ポンプ「トラベルエアポンプ」のクラウドファンディングを実施している。参考価格は3280円で、プロジェクト支援金額はすでに100万円を突破している。プロジェクト期間は6月11日まで。COMPASS＋が開発したという新製品は、卵の半分以下に相当する重さ29gの圧縮ポンプ。リチウム電池を排除し、手持ちのモバイルバッテリーから給電する仕様にすることで、大幅な軽量化とコンパクト化を果たした。サイズは、3.9cm×3.9cm×4.1cm。バッテリーレスなので、長期間保管しても劣化することはない。数年後にあるかもしれない旅行に備えて買っておいても問題ないだろう。さらに、付属のノズルは用途別に5種類用意。エアマットや浮き輪などの空気入れとしても活躍する。セットで使える圧縮袋やコンプレッションキューブも展開。いずれもキャリーケースやスーツケースへの収納を想定する。圧縮袋は、カバンの形状に合わせて端を折れるので、スーツケース以外にも収まりそうだ。コンプレッションキューブはナイロン素材で、表面はPU／TPU加工を施している。さらに、無縫製構造と気密ジッパーで防水性を高めている。圧縮袋はMサイズ4枚、Lサイズ2枚のセットで参考価格4980円。コンプレッションキューブはMサイズ（11L）で5680円、Lサイズ（25L）で6480円となっている。クラウドファンディングでは、圧縮袋とキューブがセットとなった割引プランも展開中だ。