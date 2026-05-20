桐谷美玲さんが語る「シェア美容」という新習慣、光美容器「Ulike 新製品発表会」開催

「Ulike 新製品発表会」に

桐谷美玲さんが登場

世界No.1ブランドのトップが語る「進化の背景」

ユーライクジャパン代表の

高野亮子氏

桐谷美玲さんの「続けられる美容」

桐谷美玲さん

桐谷さんが「シェア美容」に共感

芸能生活20周年を記念して氷像と水色のケーキが登場

痛みを抑えて続けやすい「パワー」と「快適性」を両立

今回の新製品

桐谷さんを交えて風船を使ったデモを実施

美容家電は個人用から共有ツールへ

家庭用美容機器メーカーのユーライクジャパンは5月19日、新製品発表会を開催し、最新モデルとして「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」「Ulike X Max IPL光美容器」の2シリーズを発表した。発表会には、ブランドアンバサダーに就任した女優の桐谷美玲さんも登壇。新製品とともに、これからの美容習慣が紹介された。美容機器ブランド「Ulike」は、世界累計販売台数が800万台以上に達しているという。発表会では、ユーライクジャパン代表の高野亮子氏がブランドの歩みについて「Ulikeは2013年に創業し、光美容器ブランドとして成長してきた。現在は世界49カ国と地域で展開し、22年から24年にかけて世界No.1の販売実績を獲得することができた」と、自社技術とグローバル展開の成果を強調した。桐谷さんのトークセッションでは、自身の美容観について「特別なことはしていなくて、保湿や日焼け対策など、日々の積み重ねが大切」。等身大のケアを重視しているという。Ulikeについては、「刺激や痛みが少ないのがありがたい。隙間時間でできるのがうれしい」とコメント。さらに印象的だったのが、「シェア美容」への共感。「家族やパートナーと一緒に使えるのはいいこと。一緒にきれいになれるのは素敵」と話し、Ulikeが提案する「1家に1台の美容家電」というコンセプトと合致した。また、桐谷さんの芸能生活20周年を記念して桐谷さんをモチーフにした氷像がサプライズで登場。本人も「これ、私ですよね！？ すごい！」と驚きの表情を浮かべた。また、水色のケーキも贈られた。今回の新製品は「パワー」と「快適性」の両立がキーワード。特に注目されるのが、Ulike独自の「サファイア冷感技術」だ。照射時も肌表面温度を低く保つことで、痛みの少ないケアを実現する。さらに、Ulike Air 10 Max IPL光美容器が最大28Jの高出力に進化、Ulike X Max IPL光美容器がシリーズ最高30Jのハイパワーと、家庭用ながらサロン級の性能を実現している。発表会では、透明な風船の中に黒い風船を入れ、IPLの仕組みを可視化するデモも実施。外側を傷つけず内部だけ反応する様子に、会場から驚きの声が上がった。もう一つの特徴は、男女問わず使える設計だ。特にUlike X Max IPL光美容器は、男性向けに設計されており、ヒゲケアが約2分で完了するスピード性能が強みだ。さらに、「続けること」を追求した専用アプリによるケア管理機能も搭載している。発表会を通じて印象的だったのは、美容家電の価値が「個人用」から「共有型」へシフトしている点だ。従来の脱毛・光美容器は「ひとりで使うもの」というイメージが強かったが、ユーライクジャパンでは、あえて「家族で使う」「生活に溶け込む」ことを打ち出している。「痛みが少なく使いやすい」「時短でケアできる」「男女問わず対応」といった要素がシェア利用を前提としている。このような新提案は、日常のセルフケアを大きく変える可能性を秘めている。（BCN・佐相 彰彦）