今年も早期完売予想!? 工事不要で今日から快適な「スポットエアコン」と「ポータブルルームエアコン」

オリジナルブランド「ビックアイデア」から、工事不要で使える

「スポットエアコン」と「ポータブルルームエアコン」が登場

壁の穴開けや配管工事が必要なし

窓パネルの設置イメージ

スポットエアコンの設置イメージ

スポットエアコン（左）とポータブルルームエアコン（右）の操作部

キッチンや脱衣所、トイレ、作業スペースなどの暑さも解消

スポットエアコン

ポータブルルームエアコン

ビックカメラは5月中旬から、オリジナルブランド「ビックアイデア」の、工事不要で使える冷房機器「スポットエアコン BIM-PA26A」と「ポータブルルームエアコン BIT-PA38A」を、全国のビックカメラグループ各店舗および公式オンラインショップで順次発売する。スポットエアコンは、昨年発売した後、早期に完売するほどの人気だった。今年は新たにポータブルルームエアコンを開発。家の中で暑さが気になる場所に向け、よりしっかりと冷房したいニーズに2機種で応える。スポットエアコンとポータブルルームエアコンともに、設置にあたって壁への穴開けや配管工事が必要なく、窓パネルを使って排気ダクトを取り付けて、コンセントを接続するだけで使える。排気ダクトを取り付けるための窓パネル×4枚が付属し、様々なサイズの窓への設置が可能となっている。窓パネル1枚で70.2cm、2枚以上の使用で91.2～231.2cmの窓に対応する。季節や用途に応じて、冷風・温風・ドライ・送風を使い分けられるので、1年を通して活用できる。また、表示部のLEDが暗くなって、風量・弱で運転を行い、12時間後に自動で運転を停止する「おやすみ設定」も備えている。なお、スポットエアコンとポータブルルームエアコンともに、離れた場所から操作が可能なリモコンが付属する。スポットエアコンは、一定速で暑い場所を冷やせるモデル。冷房能力は2.3kW（50Hz）／2.6kW（60Hz）で、キッチンや脱衣所、作業スペースといった暑さが気になる場所に向けて、必要なときにしっかり冷風を届けられる。価格は3万9800円。ポータブルルームエアコンは、インバーター制御を採用した新開発モデル。冷房能力は3.8kWで、設定温度や周辺温度の状態に応じて、モーターの回転数を制御しつつ運転する。より高い出力を備えているので、部屋をより快適に整えたいニーズに応えられる。また、付属リモコンはバックライト付き液晶を備えている。価格は6万9800円。