「LUMIX TX3」に対応、業界最高クラスの高透明フィルムで画面が劇的に見やすく

Panasonic LUMIX TX3 ／ TZ99 ／ FZ85D 専用

液晶保護フィルムIII

屋外でも見やすい反射防止コート

ハクバ写真産業は5月18日に、パナソニックのコンパクトデジタルカメラ「LUMIX TX3」に対応した液晶保護フィルム「Panasonic LUMIX TX3 ／ TZ99 ／ FZ85D 専用 液晶保護フィルムIII」を発売した。価格は1970円。「Panasonic LUMIX TX3 ／ TZ99 ／ FZ85D 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前と比較してより高い視認性を実現するとともに、業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度によって、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる液晶保護フィルム。フィルム表面には、撥水・防汚効果を有するフッ素コートを施しているため指紋が付きにくく、指紋が付いてしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果も備えており、静電気の発生を抑えて液晶画面にホコリや塵を寄せ付けない。あわせて、表面硬度3H相当のハードコート処理を施すことで、フィルム表面にすり傷や爪あとなどが残りにくく、液晶画面を美しい状態のまま保てる。さらに、シリコン粘着層によって貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消える。微細なホコリなら、シリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、シリコン粘着層の自己吸着性で、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。そのほか、フィルムの貼り付け前に油膜やホコリ、指紋といった汚れを拭き取るのに便利な、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属する。対応機種は、LUMIX TX3、LUMIX TX2、LUMIX TX1、LUMIX TZ99、LUMIX TZ95、LUMIX TZ90、LUMIX TZ85、LUMIX TZ70、LUMIX TZ60、LUMIX FZ85D、LUMIX FZ85、LUMIX FZ1000 II、LUMIX LX100II、LUMIX LX100、LUMIX LF1。