液晶保護フィルム選びに迷ったら！ 「LUMIX TZ99」対応で硬度9Hの新製品がハクバから

ハクバ写真産業（ハクバ）は12月上旬に、パナソニックのコンパクトデジタルカメラ「LUMIX TZ99」用の液晶保護フィルム「Panasonic LUMIX TZ99 / FZ85D / FZ1000 II 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」を発売する。価格は3300円。Panasonic LUMIX TZ99 / FZ85D / FZ1000 II 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルムは、表面にエクストラハードコートを施すことで、ガラス並みの高硬度9Hを実現した液晶保護フィルム。鋭利なものが当たっても傷が付きにくいので、フィルムを美しい状態のまま保てる。曲げに強く割れにくいので貼り付けやすく、貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプのため、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、貼り付けに失敗してしまった場合でも、シリコン粘着層によって吸着力を損なうことなく貼り直せる。あわせて、油や水をはじくフッ素コート処理を施しており、指紋汚れなどが付着しても簡単に拭き取れるほか、指紋が付きにくくタッチ操作を行っても指紋が目立ちにくい指紋防止加工も施している。対応機種は、LUMIX TZ99、LUMIX TZ95、LUMIX TZ90、LUMIX TZ85、LUMIX TZ70、LUMIX TZ60、LUMIX FZ85D、LUMIX FZ85、LUMIX FZ1000 II、LUMIX TX2、LUMIX TX1、LUMIX LX100II、LUMIX LX100、LUMIX LF1。