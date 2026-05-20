これからは災害時でも充電が安心 通信事業者4社とメーカー7社がタッグ 避難所への支援強化

主要モバイルバッテリーメーカーと通信事業者が協定

メーカーが物資を提供 通信事業者の配送網活かし支援を迅速化

連携により広く、素早く被災地への

支援物資を提供可能に（画像はNTT提供）

バッテリーメーカー・通信事業者の位置づけ

モバイルバッテリーの方が被災者は安心して充電できる

左から楽天モバイルBCP管理本部 本部長 磯邉 直志氏、

ソフトバンク営業戦略本部 事業企画統括部 事業企画部部長 神恵 聖氏、

KDDIコーポレート統括本部 総務本部 総務部長 大沼 悠太氏、

NTT 倉内 努氏

倉内氏

通信事業者の配送網で「物資はあるけど送れない」がなくなる

メーカーの取り組みを説明したアンカー・ジャパン 井田 真人氏

展示された支援機材

モバイルバッテリーメーカーの支援機材はチラシとセットだ

アンカー・ジャパン、INFORICH、EcoFlow Technology Japan、エレコム、オウルテック、CIO、ユーグリーン・ジャパンの、モバイルバッテリーメーカー7社は5月18日、NTTグループ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの通信事業者と「大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定」を締結した。都内では同日、メディア向けの会見も開かれた（BCN・寺澤 克）。協定は、大規模災害発生時に、モバイルバッテリーメーカー各社がモバイルバッテリーや充電ケーブルなどを調達・提供するもの。通信事業者は、被災地の要望や被災状況に応じて、これらの製品を避難所などへ配送する役割を担う。この取り組みは6月1日からスタートする。今回登壇した通信事業者4社は、社会貢献プロジェクト「『つなぐ×かえる』プロジェクト」に取り組んでいる。その中では避難所への充電機器の提供なども行い、被災者の通信機器の電源確保に貢献してきた。NTT技術企画部門災害対策室・室長の倉内努氏によれば、特に被災者からの評判がよかったのが、モバイルバッテリーだったという。そして、この点がプロジェクト立ち上げのきっかけだった。通常の大型の充電機器だと、現地ではどうしても順番待ちが発生することに加え、充電中はその場に留まらなければならない。しかし、モバイルバッテリーは、車中泊を余儀なくされている被災者などにも扱いやすい。つまり、自分の手元で充電ができるから安心感があるのだ。一方で、メーカー側でもこれまで支援に向けた取り組みを行ってきた。今回出席した各社は、一部自治体と災害時の支援協定を結ぶなど、何らかの取り組みを進めている会社ばかり。だが、各メーカーが個別に自治体と災害時協定を結んでいる状況のため、協定がない自治体へはなかなか支援しにくかった。「現地の受け入れ態勢が分からない」「配送先が見つからない」といった配送時の課題に直面することもあったという。今回の協定では、通信事業者が物資を集約し、被災地への配送を行うことになる。つまり、メーカーとの個別協定がない地域へも支援拡大につなげられるのだ。アンカー・ジャパン 執行役員 コーポレート本部 本部長の井田真人氏は「今回の協定で、支援拠点を一括化して、通信事業者の配送網を活用した配送路確保も可能になる。被災地に素早く物資を提供できる」と期待を寄せた。このほか、会見会場では、支援機材などを展示。それぞれバッテリーメーカーの支援機材には、チラシがついている。モバイルバッテリーとケーブルの組み合わせは共通だが、スペックはそれぞれ微妙に異なっている。災害発生時の在庫状況を確認し、すぐに配送できるものが選ばれているためだが、ある程度のスペック要件は設けられているとのことだ。