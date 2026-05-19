愛犬と移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」

次世代プレミアムe-Bike「BESV」に、愛犬とともに日常の移動を楽しむための

特別仕様「Votani Q3 Pet Custom Edition」が登場

100台限定で発売

OGK × WHATNOT バスケット

OGK ペットスリング

Votani 純正アップハンドル＆ステム

Votani 両立スタンド

「GREEN DOG ＆ CAT」の計3000円分のクーポンも付属

4色のカラーバリエーションを用意

使用イメージ

BESV JAPANは5月20日に、次世代プレミアムe-Bike「BESV（ベスビー）」の、愛犬とともに日常の移動を楽しむための特別仕様「Votani Q3 Pet Custom Edition」を、100台限定で発売する。カラーは、スノーホワイト、グロスブラック、ミルキーベージュ、カッパーゴールドの4色。価格は19万8000円。「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、ペットを「運ぶ」のではなく家族として一緒に移動するためのプロダクト。専用ハンドル、大型バスケットと専用ペットスリングによる安定した固定構造、「Votani」のフロントサスペンションによる振動吸収性で、安心感と快適性を両立した。重さ15kgまで（目安）の小型犬に対応する。写真2キャプション＝Votani Q3 Pet Custom Edition約35Lの大容量で、車体にしっかり固定可能な「OGK × WHATNOT バスケット」、振動をやさしく吸収し、走行中も安定してしっかり固定できる「OGK ペットスリング」、バスケットをしっかり固定可能な専用設計で、操作性を損なうことなく安定した走行を実現する「Votani 純正アップハンドル＆ステム」、駐輪時も車体がしっかり安定し、乗せ降ろしの際も安心して使える「Votani 両立スタンド」を備えている。さらに「GREEN DOG ＆ CAT」の、フード・ケア用品に使える計3000円分のクーポン（1000円オフクーポン×3枚）も付いてくる。