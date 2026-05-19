最大18Gbpsの高速無線、次世代Wi-Fi 7ルーター「ASUS RT-BE18000」全国展開

ASUS RT-BE18000

最大18Gbpsの通信速度を実現

10Gbps対応ポート搭載

ASUS JAPANは、通信規格「Wi-Fi 7」に対応した高性能ルーター「ASUS RT-BE18000」の販路を拡大する。これまでAmazon限定で展開されていたモデルが、5月22日から全国の家電量販店やECサイトで順次販売となる。10Gbps対応ポート搭載で有線も超高速通信RT-BE18000は、Wi-Fi 7のトライバンド技術に対応し、最大18Gbpsという圧倒的な通信速度を実現。6GHz帯を含む三つの周波数帯（2.4GHz／5GHz／6GHz）を活用することで、従来のルーターを大きく上回る高速通信が可能となる。8K動画のストリーミングやHDRゲーム、コンテンツ制作、AI活用など、高負荷な用途でもストレスなく利用できる。また、無線だけでなく有線通信も強化。10Gbps対応のWANポートとLANポートを備えた「デュアル10G構成」によって、ホームネットワーク全体のパフォーマンスを最大化。特に、NASやゲーミングPCを活用するユーザーにとっては、次世代の高速通信環境が構築できる。「MLO（マルチリンクオペレーション）」にも対応し、複数の周波数帯を同時に利用・最適化することで、通信の途切れや遅延を抑え、安定した接続を実現。動画再生時のバッファリングやオンラインゲームのラグを大幅に低減できる。ASUS独自の「AiMesh」技術によって、複数のルーターを連携させたメッシュネットワークにも対応。広い住宅や複数階でも、家中どこでも安定したWi-Fi環境を構築できる。さらに、ネットワーク管理を一つのSSIDにまとめることで、利便性が向上する。セキュリティー面では、ペアレンタルコントロールや「AiProtection」による高度な保護機能を標準搭載し、追加課金なしで利用が可能。子どものインターネット利用管理から家庭全体のセキュリティー対策まで、幅広くカバーする。RT-BE18000は、生活インフラの中核である通信環境でWi-Fi 7の普及が進みつつある中で注目を集めそうだ。