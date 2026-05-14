高速Wi-Fiで宿泊体験が劇的進化、函館の老舗ホテルが通信環境を大幅アップデート

「はこだて湯の川温泉 ホテル雨宮館」が「Wiz Wi-Fi」を導入

スマホもPCもサクサク

客室で高速インターネットが利用できる

北海道函館市の老舗宿「はこだて湯の川温泉 ホテル雨宮館」は、Wi-Fi 6に対応したネットワーク「Wiz Wi-Fi」を導入した。客室だけでなくロビーや館内全体で高速かつ安定したインターネットが無料で利用できるようになり、宿泊客の利便性が大きく向上している。旅行中でもスマートフォン（スマホ）やPCは必需品となった今、通信環境の進化は宿の快適さを左右する重要ポイントだ。今回の導入によって、宿泊客は、高画質動画の視聴がスムーズで、大容量データのダウンロードもストレスなく、SNS投稿や検索も快適になるといったメリットが実感できる。これまでありがちだった「ホテルだとネットが遅い」というストレスが大幅に軽減される。高速・安定通信に加えて、セキュリティー面も強化されている点も大きなポイント。強固な暗号化による安全な接続や、デバイスの省電力機能によるバッテリー持ちの向上などによって、ホテル滞在中のテレワークやオンライン会議などもストレスなく行うことができる。観光だけでなく、ワーケーション需要にも対応できる宿としての価値が高まっている。最近では、旅行者の多くが複数のデバイスを持ち歩き、館内の同時接続数が急増している。そのため、混雑時の速度低下や接続の不安定さなど、従来のWi-Fiでは課題が顕在化していた。今回の導入は、こうした課題を解決し、誰もが快適に使えるネット環境を提供するための取り組み。源泉100％かけ流し温泉や本格サウナを備えた施設として人気のホテル雨宮館に、高速Wi-Fiが加わることで、癒やしとデジタル快適性を両立した新しい宿泊体験が実現した。