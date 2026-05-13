ご当地アイス・ドリンク・カプセルトイが楽しめる「なんば GATE」　6月4日オープン

「なんば GATE」外観イメージ

買い物や観光の合間に気軽に立ち寄れる新スタイル

「ネバーランド洛北阪急スクエア店」の

外観イメージ

エディオンは、大阪市中央区難波の「なんば広場」の隣接地に、新業態店舗「なんば GATE」を6月4日にオープンする。「なんば GATE」は、「ご当地アイス」や各種ドリンクを提供するテイクアウト専門の飲食コーナー「e＋スタンド」と、アミューズメント（カプセルトイ）コーナー「ガチャ牧場 Plus」で構成される新業態の店舗。店名には、エディオン各店舗や大阪・ミナミの街へとつながる「玄関口」でありたい、という想いを込めた。「e＋スタンド」には無料で回せる「インフォメーションガチャ」を設置し、カプセルには近隣のエディオン店舗のマップや割引クーポンなどを封入する。モバイルバッテリーや急な雨に便利なビニール傘なども取り揃える。「ガチャ牧場 Plus」では、国内外で人気のアイテムを取りそろえ、150～200面を設置する。所在地は大阪府大阪市中央区難波三丁目2番19号、営業時間は11～21時。また5月29日には、京都市左京区のショッピングセンター「ネバーランド洛北阪急スクエア」の2階に、おもちゃ・ゲーム・ホビー商品などを取り扱う専門店「ネバーランド洛北阪急スクエア店」をオープンする。営業時間は10～21時。