物価高の今こそ削減したいエアコン代！ この夏、簡単に実践できる冷房の節約術

エアコンの節約術を解説

簡単にできるエアコン節約術

設定温度を1℃変えるだけで、年間約940円の節約に

設定温度を28℃に設定

フィルター掃除で月800円の節約になることも

フィルター掃除も大事

室外機への直射日光を防いで年間約720円の節約

室外機に日よけを設置

エアコンの省エネ性能比較

パナソニック「エオリア 2026年モデル Xシリーズ」

「Xシリーズ」と「Jシリーズ」の比較

細かい節約の積み重ねが大きな節約につながる

細川雄三

翻訳者を経てフリーランスのライターとして活動。幅広いジャンルの記事執筆に加え、SNS運用や動画編集にも携わる。現在は円安を背景に、ローカライズやAIトレーニングなどの海外案件にも取り組んでいる。

2026年、止まらない物価高と光熱費の高騰が家計を圧迫している。40代などの現役世代にとっては、住宅ローンや教育費に加え、将来への備えも重なり、毎月の支出は増える一方だ。中でも見過ごせないのが、家庭の消費電力の約3割を占めるとされる「エアコン」の電気代。そこで、今日からすぐ実践できる節約術と、省エネ性能の高い機種への買い替え効果を、具体的な数字を交えて解説する。もうすぐ本格的な冷房シーズンが到来する。エアコンは夏の必需品である一方、使い方によっては電気代が大きく膨らみやすい。特に複数台を使用する子育て世帯にとっては、見過ごせない負担である。本格的に稼働させる前に、手軽に実践できる節約術を紹介するので、参考にしてほしい。環境省によると、冷房の設定温度をわずか1℃上げるだけで、消費電力を約13％削減できる。例えば、外気温31℃の日に設定温度を27℃から28℃に上げると、年間で約940円の節約になる。放置されがちなフィルターのホコリは、エアコンの空気循環効率を著しく低下させる。月に1～2回掃除するだけで、約4％の節電効果が見込める。ダイキンの実験では、3年間手入れしていなかったフィルターを掃除すると、冷房効率が48.9％も改善したという。月間で約800円の節約効果が見込まれる。室外機の温度が高くなると熱を排出しにくくなり、冷房効率が低下する。そのため、直射日光を避ける対策が有効だ。実際に、直射日光が当たる環境で室外機に日よけを設置したところ、電力使用量を約5％削減できたとするデータもある。この「5％」を金額に換算すると、一般的な14畳用のエアコンでは年間で約720円の節約になる。エアコンの電気代は、使い方だけでなく機種によっても大きな差が生まれる。そこで、寝室や子ども部屋で使われることが多い10畳用について、パナソニックのエアコン「エオリア」を例に比較してみた。ハイグレードモデル「Xシリーズ」とスタンダードモデル「Jシリーズ」では、年間電気代に明確な差が生じる。具体的には以下の通りだ。公式データを基に算出すると、年間約5170円の差が出た。電気料金単価が上昇すれば、この差はさらに拡大する。特に子どものいる家庭では、夏休みの期間にエアコンの使用時間が長くなり、この冷房効率の差が家計に大きく影響する可能性がある。エアコンには電気代を節約するポイントが数多くある。今回紹介した節約術のほかにも、冷房効率を高める簡単な方法はいくつもある。・断熱カーテンで室温上昇を抑える・サーキュレーターで温度ムラをなくす・「自動運転モード」で冷房を最適化・除湿も併用して体感温度を下げる・室外機の周囲に物を置かない（放熱を妨げない）また、意外と知られていないのが、こまめに消すより、つけっぱなしの方が安くなる場合があるという点だ。エアコンは、設定温度と室温の差が大きいほど電力を消費する。特に気温の高い日中は、停止中に室温が一気に上がるため、再稼働時に余計な電力がかかりやすい。30分程度の外出であれば、つけたままの方が結果的に節約につながるケースもある。一つ一つの節約額は小さいかもしれないが、全て実践すれば大きな節約につながるだろう。どの方法もそれほど手間はかからないため、今年の夏はぜひ実践してほしい。（フリーライター・細川雄三）