物価高の今こそ削減したいエアコン代！ この夏、簡単に実践できる冷房の節約術
暮らし
2026/05/13 17:00
2026年、止まらない物価高と光熱費の高騰が家計を圧迫している。40代などの現役世代にとっては、住宅ローンや教育費に加え、将来への備えも重なり、毎月の支出は増える一方だ。中でも見過ごせないのが、家庭の消費電力の約3割を占めるとされる「エアコン」の電気代。そこで、今日からすぐ実践できる節約術と、省エネ性能の高い機種への買い替え効果を、具体的な数字を交えて解説する。
環境省によると、冷房の設定温度をわずか1℃上げるだけで、消費電力を約13％削減できる。例えば、外気温31℃の日に設定温度を27℃から28℃に上げると、年間で約940円の節約になる。
放置されがちなフィルターのホコリは、エアコンの空気循環効率を著しく低下させる。月に1～2回掃除するだけで、約4％の節電効果が見込める。ダイキンの実験では、3年間手入れしていなかったフィルターを掃除すると、冷房効率が48.9％も改善したという。月間で約800円の節約効果が見込まれる。
室外機の温度が高くなると熱を排出しにくくなり、冷房効率が低下する。そのため、直射日光を避ける対策が有効だ。実際に、直射日光が当たる環境で室外機に日よけを設置したところ、電力使用量を約5％削減できたとするデータもある。この「5％」を金額に換算すると、一般的な14畳用のエアコンでは年間で約720円の節約になる。
ハイグレードモデル「Xシリーズ」とスタンダードモデル「Jシリーズ」では、年間電気代に明確な差が生じる。具体的には以下の通りだ。
公式データを基に算出すると、年間約5170円の差が出た。電気料金単価が上昇すれば、この差はさらに拡大する。特に子どものいる家庭では、夏休みの期間にエアコンの使用時間が長くなり、この冷房効率の差が家計に大きく影響する可能性がある。
・断熱カーテンで室温上昇を抑える
・サーキュレーターで温度ムラをなくす
・「自動運転モード」で冷房を最適化
・除湿も併用して体感温度を下げる
・室外機の周囲に物を置かない（放熱を妨げない）
また、意外と知られていないのが、こまめに消すより、つけっぱなしの方が安くなる場合があるという点だ。エアコンは、設定温度と室温の差が大きいほど電力を消費する。特に気温の高い日中は、停止中に室温が一気に上がるため、再稼働時に余計な電力がかかりやすい。30分程度の外出であれば、つけたままの方が結果的に節約につながるケースもある。
一つ一つの節約額は小さいかもしれないが、全て実践すれば大きな節約につながるだろう。どの方法もそれほど手間はかからないため、今年の夏はぜひ実践してほしい。（フリーライター・細川雄三）
■Profile
細川雄三
翻訳者を経てフリーランスのライターとして活動。幅広いジャンルの記事執筆に加え、SNS運用や動画編集にも携わる。現在は円安を背景に、ローカライズやAIトレーニングなどの海外案件にも取り組んでいる。
簡単にできるエアコン節約術もうすぐ本格的な冷房シーズンが到来する。エアコンは夏の必需品である一方、使い方によっては電気代が大きく膨らみやすい。特に複数台を使用する子育て世帯にとっては、見過ごせない負担である。本格的に稼働させる前に、手軽に実践できる節約術を紹介するので、参考にしてほしい。
設定温度を1℃変えるだけで、年間約940円の節約に
環境省によると、冷房の設定温度をわずか1℃上げるだけで、消費電力を約13％削減できる。例えば、外気温31℃の日に設定温度を27℃から28℃に上げると、年間で約940円の節約になる。
フィルター掃除で月800円の節約になることも
放置されがちなフィルターのホコリは、エアコンの空気循環効率を著しく低下させる。月に1～2回掃除するだけで、約4％の節電効果が見込める。ダイキンの実験では、3年間手入れしていなかったフィルターを掃除すると、冷房効率が48.9％も改善したという。月間で約800円の節約効果が見込まれる。
室外機への直射日光を防いで年間約720円の節約
室外機の温度が高くなると熱を排出しにくくなり、冷房効率が低下する。そのため、直射日光を避ける対策が有効だ。実際に、直射日光が当たる環境で室外機に日よけを設置したところ、電力使用量を約5％削減できたとするデータもある。この「5％」を金額に換算すると、一般的な14畳用のエアコンでは年間で約720円の節約になる。
エアコンの省エネ性能比較エアコンの電気代は、使い方だけでなく機種によっても大きな差が生まれる。そこで、寝室や子ども部屋で使われることが多い10畳用について、パナソニックのエアコン「エオリア」を例に比較してみた。
ハイグレードモデル「Xシリーズ」とスタンダードモデル「Jシリーズ」では、年間電気代に明確な差が生じる。具体的には以下の通りだ。
公式データを基に算出すると、年間約5170円の差が出た。電気料金単価が上昇すれば、この差はさらに拡大する。特に子どものいる家庭では、夏休みの期間にエアコンの使用時間が長くなり、この冷房効率の差が家計に大きく影響する可能性がある。
細かい節約の積み重ねが大きな節約につながるエアコンには電気代を節約するポイントが数多くある。今回紹介した節約術のほかにも、冷房効率を高める簡単な方法はいくつもある。
・断熱カーテンで室温上昇を抑える
・サーキュレーターで温度ムラをなくす
・「自動運転モード」で冷房を最適化
・除湿も併用して体感温度を下げる
・室外機の周囲に物を置かない（放熱を妨げない）
また、意外と知られていないのが、こまめに消すより、つけっぱなしの方が安くなる場合があるという点だ。エアコンは、設定温度と室温の差が大きいほど電力を消費する。特に気温の高い日中は、停止中に室温が一気に上がるため、再稼働時に余計な電力がかかりやすい。30分程度の外出であれば、つけたままの方が結果的に節約につながるケースもある。
一つ一つの節約額は小さいかもしれないが、全て実践すれば大きな節約につながるだろう。どの方法もそれほど手間はかからないため、今年の夏はぜひ実践してほしい。（フリーライター・細川雄三）
■Profile
細川雄三
翻訳者を経てフリーランスのライターとして活動。幅広いジャンルの記事執筆に加え、SNS運用や動画編集にも携わる。現在は円安を背景に、ローカライズやAIトレーニングなどの海外案件にも取り組んでいる。