全天候型屋内公園施設「こどもっちパーク」、出店可能な空き物件情報を募集

「こどもっちパーク」の出店候補地を募集する参加型プロジェクトがスタート

（写真はこどもっちパーク名古屋なかがわ店）

採用された家族は「こどもっちパーク」10年間無料！

F.K.Solutionsは4月10日～5月28日18時の期間、同社が運営する育児に奮闘するママパパと子どもたちのための全天候型屋内公園施設「こどもっちパーク」の出店候補地を、地域の人々の声をもとに募集する参加型プロジェクト「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始した。同プロジェクトでは、「『こどもっちパーク』がここにあったら嬉しい」という出店可能な空き物件情報を広く募集する。紹介された物件情報が、物件所有者とF.K.Solutionsとの協議を経て契約締結に至った暁には、紹介者の家族に対して「こどもっちパーク」10年間無料クーポンが贈られる。近年、夏季の気候変動による熱中症リスクの高まりや天候不順の影響で、子どもたちが安心して外で遊べる機会は減少しつつある。また、「近くに気軽に遊びに行ける場所がない」「雨の日や暑い日に困る」といった声も多く聞かれ、屋内で安心して過ごせる遊び場へのニーズが年々高まっている。「こどもっちパーク」は、こうしたニーズに応えるべく全国で出店を進めてきたものの、まだニーズに十分応えられていない地域も多く存在していることから、同プロジェクトでは企業側の調査だけでなく、実際に利用される子育て世帯の声を起点に、出店候補地を検討する新たな取り組みとして行われる。出店候補となる物件の応募は、応募フォームにて受け付けている。