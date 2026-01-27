「こどもっちパーク名古屋なかがわ店」3月19日オープン

こどもっちパーク名古屋なかがわ店

F.K.Solutionsは3月19日に、同社の運営する屋内公園「こどもっちパーク」の新施設「こどもっちパーク名古屋なかがわ店」を、ヨシヅヤ 太平通り店（愛知県名古屋市）の2階に新和建設との提携によって出店する。こどもっちパーク名古屋なかがわ店は、全国で16店舗目の「こどもっちパーク」となる。今回のF.K.Solutionsと新和建設との提携は、近年の気候変動による夏季における熱中症リスクの高まりや、屋外公園における不審者や危険な昆虫などの存在によって、子どもたちを気軽に外で遊ばせることが難しくなっていることを受けて、「子どもを安心して遊ばせられる場所」や「育児に奮闘する保護者がひと息つける場所」を創出すべく、新和建設が「こどもっちパーク」出店を支援する形で実現した。具体的には、新和建設が設備投資を行い、F.K.Solutionsがこどもっちパーク名古屋なかがわ店の運営を担う。なお、こどもっちパーク名古屋なかがわ店では、住宅計画の相談や住宅に関する情報発信も予定している。さらに、両社の提携にともない、新和建設で住宅を建てた施主の子どもが9歳になるまで、全国の「こどもっちパーク」を無料で利用できる、新たなサービスを展開する。これまでに新和建設で住宅を建てた施主も対象に含まれる（契約時から、「こどもっちパーク」のサブスクリプション会員として利用が可能）。「こどもっちパーク」は、「日常のまんなかに、ここちのいい公園」をコンセプトとした屋内公園で、2022年7月に石川県野々市市に初出店し、現在は全国に15店舗、会員登録総数60万人超に達している。