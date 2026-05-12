Wi-Fi 7ルーターはいつ買い替え？ 今がベストな理由と失敗しない選び方

Wi-Fi 7ルーターへ買い替えるベストタイミングと選び方を紹介

なぜ「今」がWi-Fi 7への買い替え時期なのか？

Wi-Fiルーターの寿命は約4～5年

エレコムが実施した調査結果

（2026年3月17～19日に実施、N＝1571）

Wi-Fi 7に対応した端末が普及してきた

各社からWi-Fi 7に対応したモデルが増加

Wi-Fi 7による三つの進化

Wi-Fiの進化の歴史

通信の「遅れ」や「途切れ」が劇的に減る

MLOによるトラフィック通信の比較

通信スピードが圧倒的に速くなる

従来の2倍に拡張される

データの伝送効率がアップする

近距離での通信がより高速になる

「4096-QAM」

失敗しない！Wi-Fi 7ルーターの選び方

自宅の間取りに合ったものを選ぶ

建物の間取りを意識して選ぶ

家が広い場合は「メッシュWi-Fi」対応モデルを選ぶ

「メッシュWi-Fi」なら広いエリアをカバーできる

インターネット回線の速度（10Gbps対応）を確認する

10Gbps対応機器を選べば快適に通信可能

自宅に最適な1台を見つけよう

REV

フリーライター・ディレクター。Webメディアを中心にライター歴15年の経験を持つ。IT、ガジェット、通信（スマホ料金プランや光回線）、ポータブルオーディオなどの分野を得意とし、専門的な内容を分かりやすく解説する記事を多数執筆している。

自宅のWi-Fiルーターを購入してから「4年以上」経過しており、しかも直近でスマートフォン（スマホ）やPCを新しくした、または新しくする予定があるユーザーにとって、最新規格であるWi-Fi 7ルーターへの買い替えは、今が一つのベストなタイミングだ。逆に、まだルーターを買ってから数年しか経っておらず、現在の通信速度に不満がない場合は、今すぐ急いで買い替える必要はない。そこで、なぜ今がWi-Fi 7ルーターへの買い替え時なのか、そして初心者にも失敗しない選び方を分かりやすく解説する。理由は大きく二つある。「Wi-Fiルーターの機器としての寿命」と「Wi-Fi 7対応スマホの普及」である。エレコムが2026年3月に実施した調査によると、利用者の半数以上が「4年以内」にルーターを買い替えていることが判明している。ルーターは24時間365日稼働する精密機器であり、本体の電子部品の劣化による寿命は一般的に4～5年とされている。これを超えると通信が不安定になるほか、古いセキュリティ規格によるサイバーリスクも高まる。もし自宅のルーターが4年以上前のものであれば、ちょうど機器の寿命と次世代規格の波が重なるベストな買い替え時期である。Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）は、日本で23年12月に総務省の電波法令改正によって正式に利用が解禁された最新の通信規格である（出典：総務省「電波法施行規則等の一部を改正する省令」）。Wi-Fiは、ルーター側だけでなくスマホやPC側も規格に対応して初めて性能を最大限引き出せる。近年ではスマホやPCが標準でWi-Fi 7に対応し始めており、ルーターの性能を十分に引き出せる環境が整ってきた。「新しい規格になると何が良くなるのか？」という疑問に対し、三つのメリットを解説する。これまでのWi-Fiは、複数の電波（2.4GHz、5GHzなど）のうち「一つの道路」しか通れなかった。しかし、Wi-Fi 7の「MLO（マルチリンク・オペレーション）」という新機能により、複数の道路を同時に走れるようになった。これにより、家族全員で同時に動画を見たり、オンライン会議をしたりしても、通信が渋滞しにくく途切れにくくなる。Wi-Fi 7では、6GHz帯という新しい電波の道路幅が従来の2倍（最大320MHz）に拡張されている。一度に運べるデータの量が格段に増えるため、大容量のデータダウンロードや高画質な動画視聴もスムーズになる。一度の通信で送れる荷物の量（変調方式）も従来の約1.2倍（4096-QAM）に増量されている。短い時間で多くのデータをやり取りできるため、全体的なレスポンスが向上する。いざWi-Fi 7ルーターを買おうと思ったとき、どのような点に注意して選べば良いか、三つのポイントに絞って解説する。ルーターのパッケージには「戸建て3階建・マンション4LDK」といった目安が記載されている。ギリギリの性能を選ぶよりも、自宅の実際の広さよりも「ワンランク上の広さ」に対応したモデルを選ぶと、余裕を持って電波を届けることができると考えられる。一戸建てや部屋数が多いマンションの場合、ルーター1台では電波が届かない死角ができやすくなる。その場合は、複数の機器を置いて家じゅうを網の目（メッシュ）のようにカバーする「メッシュWi-Fi」に対応したモデルが最適だ。自宅で契約しているインターネット回線が「10ギガ（10Gbps）」などの高速プランの場合、ルーターの差込口（WANポート／LANポート）が10Gbpsに対応しているモデルを選ばないと、せっかくの高速回線がルーター部分で詰まってしまう。購入前に、自宅の契約プランとルーターの仕様表を確認してほしい。スマホや動画配信サービスの進化によって、家庭内のインターネット環境の重要性は日々増している。現在のルーターを長年使用しており、動画が止まる・通信が遅いといった不満を少しでも感じているのであれば、Wi-Fi 7ルーターへの買い替えは、毎日のストレスを解消する非常に効果的だ。ぜひ、この記事の選び方を参考に、自宅に最適な1台を見つけてほしい。（フリーライター・REV）