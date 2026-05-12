値上げは25日から 任天堂「Switch 2」価格変更発表

任天堂「Nintendo Switch 2」など値上げ

オンラインプレーなどの有料サービスも値上げへ

任天堂は5月8日、同社が展開する家庭用ゲーム機「Nintendo Switch 2」などの価格変更を発表した。軒並みおよそ1万円の値上がりとなっており、SNS上では驚きの声が挙がっている。なお、価格の変更日は5月25日からだ。家庭用ゲーム機については、4モデルの値上げをアナウンスしている。・Nintendo Switch 2 日本語・国内専用 4万9980円 → 5万9980円・Nintendo Switch（有機ELモデル） 3万7980円 → 4万7980円・Nintendo Switch 3万2978円 → 4万3980円・Nintendo Switch Lite 2万1978円 → 2万9980円アメリカ、カナダ、欧州でも「Nintendo Switch 2」の価格改定が行われ、こちらも値上げとなる見込みだ。このほか、オンラインプレーなどを楽しめる有料サービス「Nintendo Switch Online」についても、価格改定が行われる。こちらは反映に若干の猶予があり、7月1日からの適用だ。・Nintendo Switch Online（個人プラン）1カ月 306円 → 400円3カ月 815円 → 1000円12カ月 2400円 → 3000円・Nintendo Switch Online（ファミリープラン）12カ月 4500円 → 5800円・Nintendo Switch Online＋追加パック（個人プラン、12カ月）4900円 → 5900円・Nintendo Switch Online＋追加パック（ファミリープラン、12カ月）8900円 → 9900円今回の発表は、半導体メモリーなどの部品価格高騰が背景にあるとされている。ネット上では、驚きとともに「逆によくここまで価格改定しなかったな」といったコメントも。ようやく店頭でも目にする機会が増えてきた「Nintendo Switch 2」だが、値上げとなると駆け込みで購入するユーザーも増えてくるだろう。早くも品薄や在庫切れを危惧する声が挙がっている。