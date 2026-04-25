MSI 20万円ちょっとのゲーミングPC入門モデル Core i5・RTX 5060搭載

ゲーミングPC入門にもオススメ MSIの新モデル

ゲームやアプリも高速起動！競技性の高いゲームタイトルも滑らかに！

MAG Infinite E1 14NVL5-276JP

エムエスアイコンピュータージャパンは4月30日、インテル Core i5・NVIDIA GeForce RTX 5060搭載のコストパフォーマンス重視構成を採用した、エントリー向けゲーミングデスクトップPC「MAG Infinite E1 14NVL5-276JP」をMSI公式ストアで発売する。価格は20万8000円前後。新製品は、CPUにIntel Core Core i5-14400F、グラフィックボードにNVIDIA GeForce RTX 5060を採用したコストパフォーマンスを追求したモデル。メモリーはDDR5 16 GBで、ストレージは512GB（M.2 NVMe）を採用する。本体サイズは168×323×369mm。GeForce RTX 50シリーズ最大の特徴であるDLSS 4.5の6倍マルチフレーム生成に対応し、競技性の高いゲームタイトルも滑らかな描写が可能に。フルHDの高リフレッシュレート対応モニターとの組み合わせで高い効果を発揮する。M.2 NVMeタイプのSSDはアプリやゲームの起動を高速化でき、有線、無線（Wi-Fi 6E）両対応により設置場所を選ばない。筐体のライティング効果・色も自由にカスタマイズ可能だ。インターフェースは、DisplayPort 2.1b ×3（3840×2160／480Hz）、DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1b×1（3840×2160／480Hz）、USB 3.2 Gen1 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×3、マイク入力×2、ヘッドホン出力×1、USB 2.0 Type-A×4、PS／2ポート（キーボード・マウス共用）×1、有線LANポート×1、ライン入力×1、ライン出力×1。