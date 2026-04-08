AI制御で「0dB」の静音環境 最大572TOPSのAI性能 GIGABYTEの「AIゲーミングノート」エントリーモデル

「AIゲーミングノート」のエントリーモデルが登場

メモリやストレージは拡張可能

GAMING A16 5VHP3JP893SH

Dolby Atmosで高い没入感を実現

GIGABYTEは4月10日から、AMD Ryzen 7 170とNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載した16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16 5VHP3JP893SH」を、取扱店などで発売する。市場想定価格は25万円前後。新製品は、メモリやストレージの拡張性も確保し、AI処理や3Dグラフィックス性能を高めた「AIゲーミングノート」のエントリーモデル。AI性能は最大572TOPSで、電源管理、冷却制御などをAIが統合的に制御し、利用シーンに応じた最適な動作を支援するAIエージェント「GiMATE」も搭載する。メインメモリはDDR5-4800規格の16GB（16GB×1）を標準搭載。空きスロットを1基備え、最大64GBまでの拡張に対応する。ストレージはPCIe Gen4対応のM.2 SSD 512GBを搭載し、こちらも空きスロットを備え、将来的な容量増設が可能だ。ディスプレーは16.0型WUXGA（1920×1200ドット）で、165Hzの高リフレッシュレートに対応。16：10のアスペクト比を採用し、ゲーム用途だけでなく作業用途でも扱いやすくなっている。四辺をスリムベゼル化し、画面占有率は約90％を実現している。冷却機構には、GIGABYTE独自の「WINDFORCE」冷却技術と、吸気と排気の通路を立体的に配置する「3D VortX」を採用。デュアルファン構成に加え、AI制御によるファンコントロール「AIクーリング機能」で、高負荷時の冷却性能と低負荷時の静音性を両立した。負荷が低いときは、0dBの静音環境を実現する。ネットワークは有線LANとWi-Fi 6Eに対応。キーボードは日本語配列の単色RGBバックライト仕様とし、音響面ではDolby Atmosをサポート。USB PDによる急速充電にも対応し、約30分でバッテリ残量を50％まで充電可能だ。インターフェースは、有線LAN、HDMI 2.1、USB3.2 Gen1（Type A）×2、USB3.2 Gen1 （Type C, DP 1.4 and PD 3.0）、USB2.0（Type A）、3.5mmオーディオコンボジャックを備える。