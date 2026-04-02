厚さ約12.3mm CIOの場所を選ばず挿せる極薄充電器「NovaPort SLIM DUO II」
新製品
2026/04/02 07:00
CIOは3月31日から、180度開閉プラグを採用した極薄充電器「NovaPort SLIM DUO II 65W」「NovaPort SLIM DUO II 45W」の2製品のクラウドファンディングのプロジェクトを応援購入サービス「Makuake」で開始した。
サイズと重量は、65Wモデルが約87.4×46.4×12.3mm、約90g、45Wモデルが78.8×44.2×12.3mm、約70g。
厚さは約12.3mmの極薄設計。バッグやポーチにも収まりやすく、フラット形状なので、あらゆる環境で使いやすくなっている。
ポートは、USB-C×2を搭載。接続機器に応じて最適な出力配分を自動で行うCIO独自制御技術「NovaIntelligence」により、ポートを選ばず快適に使用できる。
安全保護機能には、「NovaSafety2.0」を採用。温度を常時監視しながら発熱を自動コントロールし、安定した電力供給をサポートする。また、本体には、キズが付きにくいシボ加工を施し、ポート部分にはCIOパープルをあしらっている。
プラグが180度回転 さらに挿し込みやすくなった新製品は、薄型充電器の携帯性はそのままに、従来の90度プラグでは使いにくかったコンセント環境への対応力を高めたUSB充電器。本体端部から180度開閉する構造を実現している。低い位置のコンセントや壁際、家具まわりなどにも挿し込みやすい。
サイズと重量は、65Wモデルが約87.4×46.4×12.3mm、約90g、45Wモデルが78.8×44.2×12.3mm、約70g。
厚さは約12.3mmの極薄設計。バッグやポーチにも収まりやすく、フラット形状なので、あらゆる環境で使いやすくなっている。
ポートは、USB-C×2を搭載。接続機器に応じて最適な出力配分を自動で行うCIO独自制御技術「NovaIntelligence」により、ポートを選ばず快適に使用できる。
安全保護機能には、「NovaSafety2.0」を採用。温度を常時監視しながら発熱を自動コントロールし、安定した電力供給をサポートする。また、本体には、キズが付きにくいシボ加工を施し、ポート部分にはCIOパープルをあしらっている。