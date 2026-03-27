北欧生まれのミニマルデザイン 完全ワイヤレスイヤホン「Sudio」のプレミアムモデル「E4 Pro」

北欧生まれの完全ワイヤレスイヤホン

ノイズキャンセリング搭載 ワイヤレス充電やマルチポイント接続対応

E4 Pro

北欧ブランドらしいすっきりとしたミニマルデザイン

モダニティはスウェーデン発のオーディオブランド「Sudio」の完全ワイヤレスイヤホン「E4 Pro」を国内販売を開始する。4月1日に、全国の家電量販店、セレクトショップ、楽天市場、Amazon.co.jpなどで発売し、希望小売価格は1万4900円。新製品は、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを搭載し、低周波から高周波まで幅広いノイズを低減できる完全ワイヤレスイヤホン。同ブランドの中では、プレミアムモデルに位置づけられる。本体は、すっきりとした品のあるフォルム、マットな質感の素材にメタルパーツがアクセントになった、北欧ブランドらしいデザインを採用。20％のリサイクルプラスチックを使用して製造するなど、環境にも配慮した製品となっている。カラーは、ミッドナイトブラック、クラウディホワイト、モカの3色展開だ。10mmのダイナミックドライバーは、クリアな高音と響きのある低音、広がりのあるサウンドステージをバランスよく再現。ブランド初のワイヤレス充電にも対応し、ケース込みで再生時間は最大30時間。マルチポイント接続なども可能となっている。このほか、ウィンドノイズリダクション機能付きマイクを備え、風の影響を抑え、屋外や風の強い環境でもクリアな通話が可能だ。