Razer 人気ゲーミングマウスに待望の後継モデル 5種類から選べるマウスパッドも登場

Razer 人気モデルに後継機 選べるマウスパッドも登場

先代から軽量化・高速化・高精度化を実現

Razer Viper V4 Pro

Razer オプティカルスクロールホイール

Razer オプティカルマウススイッチ Gen-4

はスイッチ構造を一新

摩擦の高さで選べる5種類 プレースタイルに合わせた選択が可能に

Razer Gigantus V2 Pro

スピード特性で選べる5種類

薄型ステッチエッジとアンチスリップベース

Razerは3月25日、ワイヤレスゲーミングマウス「Razer Viper V4 Pro」、ゲーミングマウスパッド「Razer Gigantus V2 Pro」の2製品を発売した。「Razer Viper V4 Pro」はゲーマーから人気を博していた前モデル「Razer Viper V3 Pro」を、さらに軽量化・高速化・高精度化した最新ゲーミングマウスとなる。希望小売価格は2万6980円。ブラックは約49g、ホワイトは約50gと、Viper V3 Proと比べて約9％の軽量化を果たし、構造強度を高め、耐久性も向上している。ホイール部分は、従来の機械式設計と比べて約3.3倍の信頼性、スイッチ部分は、最大1億クリックの耐久性に加え、デバウンス遅延ゼロを達成。機械式特有のダブルクリック問題も解消した。ワイヤレス部分には、次世代ワイヤレスプラットフォーム「Razer HyperSpeed Wireless Gen-2」を採用。クリックで平均0.204ms、モーションで平均0.36msの低遅延を実現し、ワイヤレス・有線の両モードでTrue 8000Hzポーリングに対応している。また、モーション遅延は従来比で約2.5倍の高速化、1,000Hz設定時で同クラスの約2倍に相当する最大180時間のバッテリー駆動を可能にした。センサー部分には、最大50000DPI、930IPS、90G加速度の「Razer Focus Pro 50K オプティカルセンサー Gen-3」を採用。さらに初となる「Frame Sync」技術を搭載することで、モーション遅延を低減し、バッテリー効率向上にも成功した。1DPI単位での設定など、細かな微調整にも対応している。「Razer Gigantus V2 Pro」はプレースタイルに応じて5種類から選べるゲーミングマウスパッド。サイズは、ラージで500×480×4mm。希望小売価格は8980円。超高摩擦の「Max Control」、高摩擦の「Control」、中程度の摩擦の「Balance」、低摩擦の「Speed」、超低摩擦の「Max Speed」の5段階のスピード特性から選択可能だ。各種、専用のGlideCoreフォームを組み合わせることでフォームの硬さも異なる。Max Controlではクッション性のある正確なストップ性能を、Max Speedではより硬く高速なレスポンスを実現する。さらに、主要なオプティカルセンサーでテストも行っており、ピクセル単位の正確なトラッキングを実現。マット全体で一貫した操作感となっている。このほか、ほつれを防ぎつつ快適さを保つ薄型ステッチエッジ、激しいプレー中でもズレを防ぐアンチスリップベース、持ち運びやすく変形しにくいロール可能設計を採用する。