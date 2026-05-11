日本農業新聞主催オンラインセミナーにパーソルグループの2名が登壇

オンラインセミナー「バックオフィスDX for JA」に、

パーソルイノベーションの片岡秀夫氏、

パーソル総合研究所の柿内秀賢氏が登壇

バックオフィスDXの考え方を解説

パーソルイノベーションとパーソル総合研究所は、日本農業新聞が5月22日13時30分～16時に開催するオンラインセミナー「バックオフィスDX for JA」に登壇する。参加費は無料だが、事前申し込みが必要となる。同セミナーは、JAの業務実態と課題を踏まえて、DXソリューションを導入することで実現できる具体的な変革の姿と、持続可能な組織運営への転換を提案することを目的に開催される。当日は、パーソルイノベーションのTECH PLAY Company代表である片岡秀夫氏、パーソル総合研究所のReskilling Camp代表である柿内秀賢氏が登壇して、JA組織を取り巻く人事労務領域の構造的課題や、DX推進による業務改革のポイントについて、それぞれの知見と実践事例をもとに解説する。あわせて同セミナーでは、その他の登壇企業による講演も行われるため、多角的な視点からバックオフィスDXの取り組みに関する知見を深められる。